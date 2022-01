Nach dem wechselhaften Handel am Vortag dürfte sich die Lage am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag etwas beruhigen. Der DAX +0,24% wurde am Donnerstagmorgen zeitweise rund 0,2 Prozent fester bei 15.839 Punkte taxiert. Damit dürfte er sich positiv abheben von den am Vorabend erneut abgerutschten US-Börsen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 +0,21% wird am Donnerstag ebenfalls solide erwartet. Zinssorgen ...

