Stockholm (ots) -Wer gewinnt die Champions League 2021/22? Vor dem Start der Finalrunde der wichtigen Fußball-Spielklasse Europas beschäftigt diese Frage viele Fußball-Fans. Das Sportwetten-Vergleichsportal MySportwetten.de hat nun die aktuellen Quoten der Sportwetten Anbieter auf den Champions-League-Sieger miteinander verglichen. Ein deutscher Verein hat dabei sehr gute Chancen, den begehrten Henkelpott nach Hause zu holen.Geht es nach dem Sportwetten Anbieter (https://mysportwetten.de/sportwettenanbieter) Tipico, ist Manchester City derzeit (Stand: 19. Januar 2022) der große Favorit auf den Champions-League-Sieg 2022. Die Engländer, die derzeit auch auf gutem Weg sind, die diesjährige Premier-League-Saison für sich zu entscheiden, kommen bei Tipico momentan auf eine Quote von 2.40. Das heißt, dass man bei einem Einsatz von 10 Euro immerhin noch 24 Euro gewinnen kann, wenn man bei Tipico auf Manchester City als Champions-League-Gewinner setzt.Auf Platz zwei rangiert allerdings bereits eine deutsche Mannschaft: Bayern München hat derzeit eine Quote von 2.70 und besitzt laut den Buchmachern damit ebenfalls sehr gute Chancen, die Champions League zu gewinnen. Deutschen Fans dürfte dabei auch der Drittplatzierte gefallen: Der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp besitzt derzeit eine Quote von 3.20. Bei einem Einsatz von 10 Euro auf einen Liverpool-Finalsieg bekäme man bei Tipico derzeit immerhin 32 Euro zurück.Auf den Plätzen folgen der FC Chelsea mit Trainer Thomas Tuchel (Quote 4.00) und Paris Saint Germain (Quote 4.50). Ajax Amsterdam (Quote 7.00), Real Madrid (Quote 7.50) und Manchester United (Quote 8.00) werden nur Außenseiterchancen zugerechnet. Die geringsten Chancen auf einen Champions-League-Sieg besitzt von den verbliebenen 16 Teams im Übrigen der FC Red Bull Salzburg. Die Österreicher werden derzeit mit einer Quote von 100.00 eingeschätzt. Bei einem Einsatz von 10 Euro bekäme man bei einem Red-Bull-Sieg bei Tipico also stolze 1.000 Euro zurück.Achtung: Sportwetten-Quoten können sich regelmäßig ändern. Die angegebenen Quoten sind daher nur als Momentaufnahme zu betrachten. Durchgeführt wurde der Quoten-Vergleich vom Sportwetten-Vergleichsportal MySportwetten.de.Pressekontakt:Leadstar Media ABHälsingegatan 49 4tr113 31 StockholmSwedenOriginal-Content von: Leadstar Media AB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134015/5125957