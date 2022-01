Los Angeles - Der Schauspieler Hardy Krüger ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 93 Jahren in Kalifornien, berichteten am Donnerstagmorgen mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf seine Agentur.



Krüger war einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler der 1950er- und 1960er-Jahre. Er wirkte auch in zahlreichen internationalen Filmproduktionen wie zum Beispiel "Der Flug des Phoenix" und "Die Brücke von Arnheim" mit. Krüger war zudem als Schriftsteller erfolgreich. Er veröffentlichte über ein Dutzend Bücher.



Mit seinem jahrelangen Engagement gegen Rechtsextremismus machte der Schauspieler ebenfalls auf sich aufmerksam.

