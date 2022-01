Laufzeitverlängerung und Teilrückzahlung - die paragon GmbH & Co. KGaA plant ihre in diesem Jahr auslaufende 4,50%-Anleihe aus dem Jahr 2017 (ISIN: DE000A2GSB86) zu unveränderten Konditionen um fünf Jahre bis zum 5. Juli 2027 zu verlängern. Dazu benötigt das Unternehmen die Zustimmung seiner Anleihegläubiger. Die paragon-Anleihe 2017/22 hat ein Gesamtvolumen von 50 Mio. Euro. Ein Teil des Anleihevolumens soll bereits in diesem Jahr aus Mitteln von möglichen Veränderungen im Beteiligungsportfolio der Emittentin zurückgezahlt werden. Der Kurswert der paragon-Anleihe, der zuletzt unter 40% lag, kletterte im Zuge der Meldung um 25% (Stand: 20.01.22, 9.30h).

Der Wunsch nach einer Prolongation der Anleihe 2017/22 sei auch schon von Seiten einzelner Kerninvestoren an das Unternehmen herangetragen worden, so dass paragon nach eigenen Angaben von einer breiten Unterstützung durch ...

