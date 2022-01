Nieder-Olm (ots) -- Ausgezeichnet als herausragender Arbeitgeber- Audit der Organisations- und Personal-Prozesse durch unabhängiges Top Employers InstituteEckes-Granini Deutschland ist vom Top Employers Institute als herausragender Arbeitgeber ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung belegt, dass der Anbieter von Fruchtsäften und fruchthaltigen Getränken die Bedürfnisse seiner Mitarbeitenden adressiert und ihnen Raum für die persönliche wie berufliche Entwicklung bietet. Dazu gehören moderne Prozesse und Tools, flexible Arbeitszeitmodelle, regelmäßige Fortbildungsangebote und spannende Karrieremöglichkeiten, ebenso wie konkrete Führungsleitlinien und daraus resultierendes Führungshandeln.Das unabhängige Top Employers Institute zertifiziert weltweit Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitenden hervorragende Arbeitsbedingungen bieten und deren Entwicklung unterstützen. Grundlage ist ein mehrstufiges Zertifizierungsprogramm zur Evaluierung des Personalmanagements mit abschließendem ausführlichem Feedback. Um diese Auszeichnung zu erhalten, müssen Arbeitgeber unter anderem in den Bereichen Personalstrategie, Arbeitsumfeld und Arbeitsbedingungen, Talentgewinnung, Lernen und Entwicklung, Führung, Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden, Nachhaltigkeit und Unternehmenskultur überzeugen."Die Top Employer Zertifizierung ist eine professionelle und internationale Benchmark, die es uns ermöglicht, unsere Organisations- und Personalprozesse auditieren und bewerten zu lassen, sodass wir uns auf der Basis national und international stetig weiterentwickeln", erklärt Kerstin Rücker, Director Human Resources & Organizational Development."Über die Auszeichnung als Top Employer 2022 freuen wir uns ganz besonders. Sie ist eine schöne Würdigung des hervorragenden Arbeits- und Entwicklungsumfeldes bei Eckes-Granini. Als Organisation wollen wir ein gesundes und angenehmes Arbeitsumfeld schaffen, in dem Menschen sich einbringen und ihr Bestes beitragen können. Dieses geteilte Grundverständnis trägt zur Aktivierung des Engagements unserer Mitarbeitenden, zu mehr Innovationen, zum Geschäftserfolg und damit zu unserer wirtschaftlichen Stabilität bei", so Dr. Kay Fischer, Geschäftsführer von Eckes-Granini Deutschland und Vorstandsmitglied der Eckes-Granini Group.Über Eckes-Granini: Die Eckes-Granini Deutschland GmbH gehört zu den führenden Markenartiklern im Bereich der fruchthaltigen Getränke und steht mit ihren Top-Marken hohes C, granini und Die Limo für Qualität, Genuss und Gesundheit gleichermaßen. Das umfangreiche Sortiment wird u. a. abgerundet durch die Kindermarke FruchtTiger sowie die Sirupmarke YO. Mit über 550 Beschäftigten an den Produktionsstandorten Bröl (Nordrhein-Westfalen), Bad Fallingbostel (Niedersachsen) und dem Verwaltungssitz in Nieder-Olm (Rheinland-Pfalz) ist Eckes-Granini ein modernes Familienunternehmen, das sich an traditionellen Werten verbunden mit Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein orientiert. So wirtschaften zum Beispiel seit 2019 alle drei Standorte zu 100 Prozent klimaneutral. Eckes-Granini arbeitet kontinuierlich daran, Treibhausgas-Emissionen über eine Vielzahl an Maßnahmen zu verringern. Wo das nicht geht, kompensiert das Unternehmen nach Scope 1 und 2 seinen CO2-Ausstoß über ein Regenwaldschutzprogramm von ClimatePartner (https://fpm.climatepartner.com/tracking/project/15402-2011-1001/1086/de) in Brasilien. Darüber hinaus engagiert sich Eckes-Granini bei der europäischen Charity-Radsportinitiative Team Rynkeby mit dem eigenen Team Rynkeby - hohes C. Die aktuelle Umwelterklärung (2020-2023) finden Sie unter https://www.eckes-granini.de/nachhaltigkeit/Pressekontakt:Eckes-Granini Deutschland GmbHBoris BolwinLudwig-Eckes-Platz 1, 55268 Nieder-OlmTelefon: 06136 / 35-1422E-Mail: presse-deutschland@eckes-granini.comOriginal-Content von: Eckes-Granini Group GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136513/5126083