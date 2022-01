APA ots news: Für Heimkino und Büro: Samsung The Freestyle Projektor ab 20. Jänner Betreiber-exklusiv auf Dreiland - BILD

* Smarter, portabler Projektor mit Premium Sound im Vorverkauf auf Dreiland.at

* Bei Vorbestellung bis 13. Februar: Samsung Galaxy A52s 5G Smartphone gratis.

* Regulärer Verkaufsstart ab Mitte Februar in allen Drei Shops und auf [dreiland.at/freestyle] (https://www.dreiland.at/freestyle)

The Freestyle, der kompakte, smarte Projektor von Samsung, eignet sich für das Büro, Home Schooling und Heimkino. Mit nur 0.8 kg und dem 180° drehbaren Standfuß projiziert Freestyle Inhalte von der Wand auf den Boden bis hin zur Zimmerdecke und das in einer Größe von 30 bis zu 100 Zoll. Drei bietet den Samsung Freestyle Betreiber-exklusiv in Österreich ab 20. Jänner 2022 auf dreiland.at im Vorverkauf an. Kunden, die den smarten Projektor bis 13. Februar 2022 erwerben, erhalten ein Samsung Galaxy A52 5G Smartphone gratis. Mehr auf [www.dreiland.at/freestyle]

Zwtl.: Einfaches Setup.



The Freestyle korrigiert mit dem Auto Keystone schiefe Bilder automatisch und schafft bei allen Inhalten einen geraden, rechteckigen Bildschirm in perfektem 16:9 Format. Auto Fokus sorgt in Sekundenschnelle für ein scharfes, klares Bild. Das Auto Levelling sorgt dafür, dass die Leinwand auf fast jedem Untergrund eben stehen kann - auf felsigen Campingplätzen ebenso wir auf weichen Betten. Einfach mit dem WLAN verbinden und The Freestyle projiziert zu Hause, im Büro und unterwegs. Das Video auf YouTube:

[https://www.youtube.com/watch?v=6lnY8oqVh3A]

Zwtl.: Premium 360° Sound.



So beeindruckend wie das Seherlebnis ist auch der 360° Surround Sound dank 5W Tieftonlautsprecher. The Freestyle ist mit der dualen Passiv-Radiator Technologie ausgestattet, die einen klaren und tiefen Bass ohne Verzerrung ermöglicht.



Mit The Freestyle haben Kunden wie auf einem Smart TV eine große Auswahl an Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Drei TV. Alternativ können Inhalte auch vom Smartphone mit der SmartThings App für Android und iOS oder AirPlay 2 für Apple-Geräte auf The Freestyle gestreamt werden.



Zwtl.: Zusendung des gratis 5G-Smartphones direkt von Samsung.

Für den Erhalt des Gratis-Smartphones bei Vorbestellung auf [dreiland.at/freestyle] (https://www.dreiland.at/freestyle) registrieren sich Kunden nach erfolgtem Kauf und Erhalt des Projektors ab dem 14.2. (bis spätestens 31. März 2022) direkt bei Samsung auf [freestylevorbestellung.samsung.at]

(http://www.freestylevorbestellung.samsung.at). Sie erhalten das Samsung Galaxy A52s 5G Smartphone nach erfolgreicher Überprüfung von Samsung zugeschickt.



Samsung Freestyle ist ab Mitte Februar 2022 neben Dreiland auch in Drei Shops erhältlich.



Zwtl.: Dreiland: Österreichischer Online-Shop mit Trusted Shops Gütesiegel.



Seit Oktober 2021 präsentiert sich [dreiland.at]

(https://www.dreiland.at/) mit einem massiv vergrößerten Sortiment als heimische Alternative zu internationalen Platzhirschen wie Amazon & Co. Seit der Listung auf geizhals.at ist Dreiland immer mehr Online-Schnäppchenjägern ein Begriff. Der Versand ist für Standardartikel österreichweit gratis. Da das Dreiland-Sortiment in Österreich lagert, erfolgt die Auslieferung zeitnah und bei Bestellung bis 15:00 meist innerhalb von 24 Stunden. Dreiland-Kunden haben die Wahl, ob sie per Rechnung, Kreditkarte oder PayPal bezahlen, oder ihren Kauf auf Raten tätigen wollen. Mehr auf [www.dreiland.at] (https://www.dreiland.at/)



Zwtl.: Über Drei.



Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 850 Mio. Euro und zählt rund 3,7 Mio. Kunden. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz und erhielt im September 2021 den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf [www.drei.at] (http://www.drei.at/).



