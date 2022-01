In einem Konsortium wollen das ZSW und die Unternehmen Johnson Matthey Battery Materials, Coperion und Varta kritische und teure Materialien in den Anoden und Kathoden der Batterien substituieren. Das geförderte Forschungsprojekt läuft bis 2024 und soll künftig batteriebetriebene Flugzeuge beflügeln.Ende vergangenen Jahres startete am Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) ein Projekt, was den Weg für elektrisches Fliegen ebnen soll. Dem Forschungskonsortium gehören drei weitere Industrieunternehmen an: der Materialhersteller Johnson Matthey Battery Materials ...

Den vollständigen Artikel lesen ...