Christine Lagarde: «Wenn die Notenbank heute die Zinsen erhöht, wird sich der Effekt in den Finanzierungsketten erst in sechs bis neun Monaten zeigen.»Frankfurt - EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat trotz deutlich gestiegener Inflation im Euroraum vor zu schnellen Zinserhöhungen gewarnt. Wenn die Notenbank heute die Zinsen erhöhe, werde sich der Effekt in den Finanzierungsketten erst in sechs bis neun Monaten zeigen. «Aber man bremst das Wirtschaftswachstum», sagte Lagarde am Donnerstag dem französischen Radiosender France Inter.

Den vollständigen Artikel lesen ...