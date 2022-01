Insgesamt 750 Windturbinen will Mowea an 52 Funkmasten von Vantage Towers in Deutschland anbringen. Bereits zuvor sind bereits 90 Standorte mit Photovoltaik-Anlagen versehen worden. Der Ausbau soll nach einer erfolgreichen Testphase noch weitergehen.Existierende Infrastruktur für die Erzeugung von Ökostrom zu nutzen, wird angesichts der schwierigen Verfügbarkeit von Flächen für neue Photovoltaik- oder Windkraftanlagen zur Königsdisziplin. Einen sehr innovativen Ansatz treiben nun Vantage Towers und Mowea voran. Insgesamt 752 Mini-Windturbinen sollen an 52 Funkmasten installiert, die Vantage Towers ...

