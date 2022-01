Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag an die Entwicklung vom Vortag angeknüpft.Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag an die Entwicklung vom Vortag angeknüpft. Erneut erwiesen sich Erholungsansätze als nicht nachhaltig. Der EuroStoxx 50 verlor am Vormittag 0,26 Prozent auf 4256,82 Punkte. In Paris ging es noch etwas stärker nach unten. Der Cac 40 verlor 0,58 Prozent auf 7131,02 Punkte. Der FTSE 100 in London gab um 0,22 Prozent auf 7572...

