Der erneuerbare Energieerzeuger Clearvise AG erweitert sein Solarportfolio mit einem 90 MW Park in der Lausitz. Im zweiten Quartal 2022 soll er in Betrieb gehen. Die auf die Erzeugung von regenerativen Strom spezialisierte Clearvise AG übernimmt einen Solarpark in der Lausitz. Das teilte der Projektierer GP Joule. Verkäufer sind neben GP Joule auch Terravent Investments und Steinbock EE. Der Solarpark "Klettwitz Nord" liegt ferner in der Gemeinde Schipkau im Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg. ...

