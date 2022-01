Europäische Indizes handeln leicht schwächer DE30 scheitert am Widerstand im Bereich von 15.800 Punkten ThyssenKrupp unterzeichnet U-Boot-Deal mit Israel Die europäischen Aktienindizes starteten mehr oder weniger unverändert in den heutigen Handel. Zu Beginn des Kassahandels übernahmen jedoch die Bären das Ruder, und die Mehrzahl der westeuropäischen Blue-Chip-Indizes notiert heute unter den gestrigen Schlusskursen. Die Rückgänge sind jedoch gering. Die russischen Indizes liegen rund 0,7% im Plus. Die heutigen EPI-Daten aus Deutschland waren eine große Überraschung. Die Inflation der Erzeugerpreise beschleunigte sich im Dezember von 19,2 auf 24,2% gegenüber dem Vorjahr ...

