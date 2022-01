Prezero hat vorige Woche seine neue Sortieranlage für Leichtverpackungen im bayrischen Eitting in Betrieb genommen. Nach knapp einjähriger Bauzeit sollen dort jährlich bis zu 120.000 Tonnen Leichtverpackungen aus dem gelben Sack für die Wiederverwertung vor den Toren Münchens aufbereitet werden. Die Anlage am Standort der Wurzer-Gruppe kostete rund 40 Mio € und beschäftigt 50 Mitarbeiter. In der Anlage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...