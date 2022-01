"Designed to perform" - damit preist der österreichische Hersteller seinen neuen Photovoltaik-Wechselrichter Fronius "Tauro" an. Das Produkt soll in Leistungsklassen 50, 99,99 und 100 Kilowatt verfügbar sein und ist mit 3 MPP-Trackern ausgestattet.Gut ein halbes Jahr nach der Einführung des Fronius "Tauro ECO" bietet der österreichische Hersteller nun den Wechselrichter Fronius "Tauro" an. Er ist für gewerbliche und große Photovoltaik-Anlagen entwickelt worden, um diese wirtschaftlicher betreiben zu können. Fronius bietet den neuen Photovoltaik-Wechselrichter, der über 3 MPP-Tracker und sehr breiten ...

