Zell am See-Kaprun (ots) -Zell am See-Kaprun entwickelte ein neues Konzept, um den genussvollen Ausklang des Skitages in schöner Atmosphäre und unter allen Sicherheitsvorkehrungen zu ermöglichenDie Zeit nach dem Skifahren am Gletscher, Berg oder im Tal kann in Zell am See-Kaprun perfekt genossen werden. Dabei wurde die ursprüngliche Idee des Zusammenseins nach dem Skifahren wieder aufgenommen und so "Apres Chill" ins Leben gerufen."Apres Chill" nennt sich das neue Konzept und Angebot in Zell am See-Kaprun, das Wintersportlern nach einem Tag auf der Piste den gemütlichen Ausklang und das Beisammensein in exklusiver und sicherer Atmosphäre bietet. Rund 20 Betriebe - am Berg und im Tal - haben sich dafür in der Region zusammengeschlossen, um den "Ski-Feierabend" bis 22:00 Uhr möglich zu machen. Chill-Out-Areas unter freiem Himmel, unkomplizierte Gästeregistrierungen mit QR Code und zugewiesene Sitzplätze sorgen für 100%ige Sicherheit. Darüber hinaus garantieren warme Felldecken, alpines Fingerfood, spezielle Hintergrundmusik und der eigens kreierte Red Bull-Cocktail "Alpine Glow" (https://www.ots.at/redirect/zellamsee-kaprun2) entspannte Stunden.Alle teilnehmenden Lokale sind online einsehbar und einfach zu finden. Eine digitale Karte weist Gästen den Weg von den Talstationen bzw. Pisten zu den ausgewiesenen Aprés-Chill-Gastgebern (https://www.zellamsee-kaprun.com/de/events/apres-chill/locations).Mag. Renate Ecker, Tourismusdirektorin Zell am See-Kaprun, freut sich sehr, den Gästen dieses neue Konzept nun bieten zu können: "Schon immer war das gemütliche Zusammentreffen am Ende eines Tages auf der Piste ein wichtiger Teil des gemeinsamen Ski- und Naturerlebnisses. Wir in Zell am See-Kaprun ermöglichen Wintersportlern mit Aprés Chill in diesen Tagen genau das: Mit Sicherheit und Abstand (https://www.zellamsee-kaprun.com/de/events/apres-chillsicherheit)."Weitere Informationen unter https://www.zellamsee-kaprun.com/apres-chill und im Blogbeitrag unter https://www.ots.at/redirect/zellamsee-kaprunLocations/digitale Route: https://www.ots.at/redirect/zellamsee-kaprun1Pressekontakt:Zell am See-Kaprun TourismusJohanna Klammer, BAPresse und Kommunikation+43 676 6542106j.klammer@zellamsee-kaprun.comhttp://www.zellamsee-kaprun.comOriginal-Content von: Zell am See-Kaprun, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68329/5126386