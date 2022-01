Die österreichische Fronius bietet ihren Wechselrichter der Marke Tauro mit 50 kW an. Der erweitert das Angebot der Serie Tauro Eco und soll PV-Großanlagen dabei unterstützen, noch wirtschaftlicher zu werden. Die österreichische Fronius bietet mit dem Tauro einen neuen Wechselrichter über 50 Kilowatt (kW) an. Wie das Unternehmen mitteilte, ergänzt er die bereits existierende Tauro ECO-Serie. Seit Mai letzten Jahres ist der Fronius Tauro ECO am Markt und nun folge auch der Fronius Tauro in der Leistungsklasse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...