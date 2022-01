Hamburg (ots) -Ab dem 21. Januar wiederholt Bibel TV die evangelistische Sendereihe "hoffnungsfest - Gott erleben - Jesus begegnen" der proChrist e. V. jeweils freitags um 22:30 Uhr. Die Präsentatoren Mihamm Kim-Rauchholz und Yassir Eric laden unterschiedliche Gäste in ihr Studio ein, die über ihre persönlichen Lebensgeschichten und Glaubenserfahrungen berichten. Im Mittelpunkt der sieben jeweils 60-minütigen Sendungen stehen des weiteren biblische Berichte, Predigtimpulse sowie die Einladung zum christlichen Glauben. Durch das Programm führt Moderator Johannes Kuhn.Am 28. Januar ist Samuel Koch zum Thema "Hoffnung, weil ich wichtig bin" zu Gast. Der Schauspieler ist seit seinem Unfall bei "Wetten, dass?" querschnittgelähmt, sein Leben war von einem Tag auf den anderen ein anderes. Im Interview berichtet Samuel Koch, wie er es schaffte, mit diesem schweren Einschnitt zu leben, und was ihm dabei Hoffnung gibt. Den musikalischen Rahmen gestaltet an diesem Abend die christliche Pop-Sängerin Anja Lehmann aus der Schweiz.Weitere Interviewgäste der "hoffnungsfeste" sind Sängerin und Autorin Déborah Rosenkranz, Unternehmer und Erfinder Bernd Gombert, Autorin Tabitha Bühne und viele andere. Sie erzählen von Höhen und Tiefen in ihrem Leben und davon, welche Hoffnung ihnen der christliche Glaube gibt. Beliebte Künstlerinnen und Künstler der christlichen Musikszene wie z.B. Margarete und Lothar Kosse und Chris Lass ergänzen die Abende mit ihren musikalischen Beiträgen, die nachdenklich stimmen, anregen und Hoffnung verbreiten."Wir haben mit den beiden Theologen Mihamm Kim-Rauchholz und Yassir Eric, mit dem Moderator Johannes Kuhn und mit ganz spannenden Gästen ein wunderbares Format entwickeln können", fasst Prof. Dr. Dr. Roland Werner, 1. proChrist-Vorsitzender den Erwartungshorizont der Sendereihe zusammen. "Ich glaube, dass die Zuschauer überrascht sein werden, wie nahe ihnen die Themen kommen: in den Studiogesprächen, den Mini-Predigten, in der Verkündigung und in der Einladung, zu Jesus Christus zum Kreuz zu kommen. Die Zuschauer erwartet etwas sehr Interessantes: Bei hoffnungsfest begegnen wir Menschen, die mit ihren Geschichten unser Herz berühren. Und wir hören Dinge, die unseren Verstand und unser Verständnis der biblischen Botschaft ansprechen. Wir dürfen erleben, wie beides zusammenwirkt.""Das Format "hoffnungsfest" zeigt uns, wie vielschichtig Glaubenserfahrung ist - aber auch, wie wichtig diese für jeden von uns werden kann", sagt Beate Busch, Executive Vice President und Prokuristin von Bibel TV. "Wir hoffen, dass wir mit diesen Abenden viele Menschen erreichen können, die neue Kraft und Hoffnung schöpfen wollen."hoffnungsfest - vom 21.01. bis 04.03., jeweils Fr., 22:30 - 23:30 Uhr auf Bibel TVThemen und Gäste21.01. "Hoffnung, weil ich überrascht werde" - Im Interview: Flavio Simonetti, 1. deutscher Fitness-YouTuber; Musik: Samuel Rösch, deutschsprachiger Popmusiker und Gewinner von "The Voice of Germany" 201828.01. "Hoffnung, weil ich wichtig bin" - Im Interview: Schauspieler Samuel Koch; Musik: Anja Lehmann, christliche Popmusikerin aus der Schweiz04.02. "Hoffnung, weil ich frei werde" - Interview und Musik: Déborah Rosenkranz, Singer-Songwriterin, Autorin und Motivational Speaker.11.02. "Hoffnung, weil ich aufgerichtet werde" - Im Interview: Tabitha Bühne, Sportjournalistin und Autorin. Musik: Adina Mitchell, christliche Indie-Popmusikerin.18.02. "Hoffnung, weil ich angenommen bin" - Im Interview: Björn Hirsch, Theologe und Pastoralreferent, der in seinem früheren Leben der rechtsextremen Szene angehörte. Musik: Lothar und Margarete Kosse. Lothar Kosse ist Gitarrist, Songwriter und Produzent; Margarete Kosse ist Sängerin und Musikerin.25.02. "Hoffnung, weil ich ewig leben darf" - Im Interview: Renate Beßler, Trauerbegleiterin; Musik: Chris Lass, deutsch-britischer Musiker, Songwriter und Musikproduzent.04.03. "Hoffnung, weil ich erwartet werde" - Im Interview: Bernd Gombert, Unternehmer und Erfinder; Musik: Sebastian Cuthbert, Songwriter, Produzent und Multi-Instrumentalist.www.hoffnungsfest.eu/Weiterführende Links:Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar:http://www.bibeltv.de/presseoder in der Bibel TV Presselounge:https://presse.bibeltv.de/index.phpÜber Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel und IPTV, als Livestream im Web sowie in Deutschland über den neuen Antennenstandard DVB-T2 HD. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.Pressekontakt:Bibel TV Stiftung gGmbHWandalenweg 2620097 HamburgTel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-17Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18E-Mail: presse@bibeltv.deOriginal-Content von: Bibel TV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55188/5126402