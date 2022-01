Bei Nordex geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. Schließlich hüpft der Kurs satte rund drei Prozent nach oben. 14,41 EUR müssen jetzt nach diesem Anstieg schon für ein Wertpapier hingelegt werden. Ist das nun der Beginn einer neuen Rallye?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2022 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie nur jetzt im Januar ausnahmsweise gratis anfordern!

Kursverlauf von Nordex der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nordex-Analyse einfach hier klicken.

Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Schließlich verbleibt nur noch ein Katzensprung von rund drei Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 14,90 EUR ausgebildet. Die Spannung ist also förmlich zu greifen.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem weinenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...