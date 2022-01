DJ Travelers übertrifft Erwartungen deutlich

Von Tomi Kilgore

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Versicherungskonzern Travelers hat im vierten Quartal 2021 deutlich mehr verdient als am Markt erwartet. Wie die Travelers Companies Inc mitteilte, stieg der Nettogewinn im Schlussquartal dank höherer Prämien- und Investmenteinnahmen auf 1,33 Milliarden US-Dollar oder 5,37 Dollar je Aktie von 1,31 Milliarden bzw 5,10 Dollar je Anteilsschein im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Bereinigt um Sonderfaktoren ergab sich ein Ergebnis je Aktie von 5,20 Dollar nach 4,91 Dollar vor Jahresfrist. Das ist deutlich mehr, als von Factset befragte Analysten mit im Mittel 3,86 Dollar je Aktie geschätzt hatten.

Der Umsatz legte um 7 Prozent auf 9,01 Milliarden Dollar zu und übertraf damit ebenfalls den Factset-Konsens, der sich auf 8,66 Milliarden Dollar belief. Die Prämieneinnahmen lagen mit 8 Milliarden Dollar nicht nur um 10 Prozent über dem Vorjahresniveau, sondern auch über den von Analysten erwarteten 7,88 Milliarden Dollar.

