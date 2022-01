D1-Chart EURUSD gibt am Donnerstag die Anfangsgewinne ab und rutscht leicht ins Minus. In der Momentaufnahme können im Tageschart zwei Kerzenmuster erkannt werden: bärische Hammerkerze und Harami. Quelle: xStation 5 H1-Chart Kurzfristig verliert das Paar an Boden, nachdem das Hoch bei 1,1360, das heute Nacht erreicht wurde, gleich zwei Mal nicht überwunden werden konnte. Das 78,6%-Retracement des übergeordneten Aufwärtsimpulses rückt wieder näher. Quelle: xStation 5 Maximilian Wienke, CFTe Marktanalyst ...

