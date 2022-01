Original-Research: SMT Scharf AG - von Montega AG



Preview Q4: Gute Marktbedingungen trotz Corona- Einschränkungen sollten für erfreuliches Schlussquartal sorgen



SMT Scharf wird am 31. März seinen Geschäftsbericht für das FY 2021 veröffentlichen. Wenngleich die zunehmenden Einschränkungen durch die Corona-Krise das Schlussquartal beeinflusst haben dürften, erwarten wir auf Basis eines insgesamt positiven Marktumfeldes unverändert das Übertreffen der unterjährig angehobenen Guidance.



Überzeugendes Q4 sollte starkes Jahr perfekt machen: Zur Bewältigung der zwischenzeitlichen Energieengpässe in China wurden im Oktober die wichtigsten Kohleregionen des Landes angewiesen, die Produktion bis zum Jahresende deutlich zu steigern. Unterstützend beschloss die chinesische Regierung, den Strompreis in den Provinzen mit höherer Nachfrage um 20% zu erhöhen, um die Angebotslücke zu schließen (Quelle: Reuters).

Infolge der gesetzlich angeordneten Preiserhöhung dürfte eine Belebung der chinesischen Bergbauaktivitäten zu verspüren gewesen sein, was eine u.E. unverändert erfreuliche Auftragslage für SMT Scharf in allen Geschäftsbereichen begünstigt haben sollte. Die Maßnahme untermauert damit den Trend einer sich aufhellenden Investitionsbereitschaft der Kunden von SMT Scharf, was sich aufgrund der deutlichen Erholung des Kohlepreises (+127% LTM; Quelle: Markets Insider) bereits nach 9M 2021 angedeutet hatte. Im Zuge dessen erwarten wir ein weiterhin starkes Neuanlagengeschäft, das nicht zuletzt durch weitere Nachholeffekte aus der China-III-Zulassung in Q4 profitiert haben sollte. Zusätzlich dürfte die erhöhte Investitionsbereitschaft der Bergwerksbetreiber unterstützend auf das After-Sales-Geschäft wirken.



Insgesamt gehen wir für das vierte Quartal von einem Umsatz von rund 27,7 Mio. Euro aus (+109% yoy), was zu einem Jahreskonzernerlös von 81,6 Mio. Euro führen würde und damit unverändert leicht oberhalb der unterjährig angehobenen Guidance läge (75-80 Mio. Euro). Das Q4 dürfte entsprechend eine erfreuliche Ertragslage aufweisen. Wir erwarten einen EBIT-Beitrag von 2,4 Mio. Euro (Vj.: -0,9 Mio. Euro), was auf Gesamtjahressicht eine deutliche Erholung des Ertragsniveaus impliziert (EBIT-Marge 2021e: 12,9% vs. 2020: -16,2%) sowie das Erreichen der Guidance (9-11 Mio. Euro; MONe: 10,5 Mio. Euro) markiert.



Langjähriger Großaktionär plant Anteilsveräußerung: Bereits im Dezember gab SMT Scharf bekannt, dass die Kernaktionäre aus der Shareholder Value-Gruppe die Veräußerung ihres Anteils an SMT-Scharf (insg. 36,6%) beabsichtigen. Zur vollständigen Umplatzierung der Beteiligung wurde ein internationales M&A-Beratungshaus beauftragt. Insbesondere unter der Annahme, dass sich ein namhafter strategischer Investor beteiligt, werten wir das Vorhaben vor dem Hintergrund der weiteren internationalen Expansion von SMT Scharf als chancenreich.



Fazit: Mit Q4 dürfte für SMT Scharf ein erfolgreiches Jahr geendet haben. Auch für die Entwicklung in den nächsten Jahren sind wir positiv gestimmt. Der Investment Case ist für uns damit vollständig intakt, sodass wir unsere Empfehlung und das Kursziel bestätigen.







