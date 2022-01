New York (ots/PRNewswire) -DIE MARKE GIBT LANGFRISTIGE ZIELE FÜR 2030 BEKANNT, UM IHRE AUSWIRKUNGEN AUF DIE UMWELT ZU REDUZIEREN, UND VERPFLICHTET SICH, DIE ENTWICKLUNG VON RECYCLING-TECHNOLOGIEN IN DER MAKE-UP-BRANCHE VORANZUTREIBENMaybelline New York, die weltweit führende Kosmetikmarke, stellt ihr Nachhaltigkeitsprogramm Conscious Together vor, das darauf abzielt, ein verantwortungsbewussteres Geschäftsmodell zu schaffen, welches neue Denkweisen, Prozesse und Innovationen im Hinblick auf eine geringere Umweltbelastung fördert.Das "Conscious Together"-Programm besteht aus einer Reihe von ehrgeizigen Zielen, die Maybelline bis 2030 erreichen will.1. Umweltbewusste Verpackung: Alle Maybelline Kunststoffverpackungen werden zu 100 % aus recyceltem Kunststoff hergestellt werden2. Umweltbewusste Entsorgung: Maybelline wird in Zusammenarbeit mit der globalen Nachhaltigkeitsberatung South Pole in die Entwicklung von Recyclingtechnologien für Make-up investieren.3. Umweltbewusste Produktion: Bis zum Jahr 2025 wird das Unternehmen an all seinen Standorten Klimaneutralität erreichen, indem die Energieeffizienz verbessert und 100 % erneuerbare Energien genutzt werden. Bis 2030 werden die Kohlenstoffemissionen des gesamten Produktlebenszyklus um 50 %* gesenkt.4. Umweltbewusste Formulierung: 95 % der Inhaltsstoffe werden biobasiert sein, aus reichlich vorhandenen Mineralien oder aus Kreislaufprozessen stammen."Wir alle bei Maybelline wollen uns weiterentwickeln und die Branche zu Fortschritten inspirieren", erklärt Trisha Ayyagari, Global Brand President, Maybelline New York. "Wir haben uns die Schlüsselbereiche angesehen, in denen Maybelline einen positiven Einfluss auf die Umwelt ausüben kann, und uns ehrgeizige Ziele gesetzt, die unser Handeln bis 2030 bestimmen werden. Wir sind uns bewusst, dass noch viel Handlungsbedarf besteht, und haben uns zu konkreten Maßnahmen verpflichtet, die unseren nachhaltigen Wandel unterstützen."Das Unternehmen hat bereits einige wichtige Maßnahmen ergriffen, um seine Ziele umzusetzen:- Im Bereich der Verpackungen hat Maybelline seit 2018 bereits 600 Tonnen neues Plastik durch recyceltes Plastik ersetzt.- Bei der Entsorgung hat die Marke in mehreren Ländern Make-up-Rücknahmeprogramme in Geschäften eingeführt, die verhindern sollen, dass Make-up im Restmüll entsorgt wird. Über diese Programme können Verbraucher Produkte jeder beliebigen Marke zum Recycling zurückbringen, so dass die Verpackungen nach ihrem ersten Gebrauch wiederverwertet werden können.- Was die Produktion betrifft, so arbeiten 73 % der Maybelline-eigenen Produktionsstätten bereits klimaneutral*.- In Bezug auf die Formulierungen hat die Marke die Einführung ihrer ersten exklusiven Make-up-Linie angekündigt, die sich für eine nachhaltigere Zukunft einsetzt: die Maybelline Green Edition Reihe. Jedes Produkt der Green Edition Make-up-Linie enthält mindestens 70 % Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs** sowie Formulierungen, die sowohl sauber*** als auch vegan**** sind.- Green Edition ist die erste Make-up-Reihe, die vom Cradle to Cradle*****® Certified Products Program zertifiziert wurde, einem der weltweit fortschrittlichsten Verfahren zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit. Cradle to Cradle Certified® prüft Produkte auf ihre Umwelt- und Sozialverträglichkeit und berücksichtigt dabei alle Aspekte des Produktdesigns und der Herstellung.*Wir haben die Klimaneutralität für Emissionen der Emissionsbereiche 1 und 2 in 8 Produktionsstätten erreicht, was 79 % der Gesamtproduktion von Maybelline und 58 % der Gesamtproduktion im Jahr 2020 entspricht.**Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs sind für Maybelline Rohstoffe, die unverändert in ihrer natürlichen Form vorliegen oder nach der Verarbeitung mehr als 50 % ihrer molekularen Struktur aus der ursprünglichen natürlichen Quelle beibehalten.***Saubere Formulierung bedeutet, dass ein Produkt ohne bestimmte Inhaltsstoffe wie Parabene, Mineralöle oder sonstige Stoffe formuliert wurde, die für einige Verbraucher auf der Liste der zu vermeidenden Inhaltsstoffe stehen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.maybelline.com.***Vegane Formulierungen, die keine tierischen Bestandteile enthalten.*****Cradle to Cradle bietet eines der weltweit fortschrittlichsten Verfahren zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit. Cradle to Cradle Certified® bewertet Produkte hinsichtlich ihrer Umwelt- und Sozialverträglichkeit (einschließlich aller Aspekte des Produktdesigns und der Herstellung) in fünf Kategorien.- Materialgesundheit- Produktkreislauf- Saubere Luft & Klimaschutz- Schutz von Wasser und Boden- Soziale GerechtigkeitKontakt:Francia Cooper, francia.cooper@maybelline.comJulie Delazyn, julie.delazyn@loreal.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1729326/Maybelline_New_York_Conscious_Together.jpgOriginal-Content von: Maybelline, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148629/5126572