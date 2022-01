LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktie von STMicroelectronics in ihre Auswahlliste "European Stock Ideas" aufgenommen. Die Einstufung wurde auf "Overweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Das Papier des Halbleiterkonzerns gehöre mit einem Kurspotenzial von 36 Prozent zu den verheißungsvollen Werten im ersten Quartal, schrieben die Anlagestrategen der Bank in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2022 / 17:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2022 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000226223

