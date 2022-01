Wipro wird in fünf Märkten zertifiziert und rangiert in allen Märkten unter den besten fünf bei einer mittleren Punktzahl von 96 für ganz Europa

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein weltweit führendes Unternehmen für Informationstechnologie-, Beratungs- und Geschäftsprozessdienstleistungen, ist vom Top Employers Institute zum Top-Arbeitgeber in Europa ernannt worden. In diesem Jahr hat sich Wipro erstmals um die Zertifizierung in Europa beworben und erreichte unter mehr als 1.800 Unternehmen aus allen Regionen der Welt den fünften Platz.

Zudem sicherte sich Wipro die Zertifizierung in Frankreich (Platz 2), in der Schweiz (Platz 3), in den Niederlanden (Platz 4), in Deutschland (Platz 5) und in Großbritannien (Platz 5), wobei die Scores in allen Regionen über 95 lagen. In den meisten Kategorien erreichte Wipro gute Ergebnisse, übertraf jedoch die Benchmark in den Kategorien Karriere, Arbeitsumfeld, Diversität und Integration sowie Digital HR deutlich.

Das vor 30 Jahren gegründete Top Employers Institute prüft die Bewerbungen in den Bereichen Personalstrategie, Arbeitsumfeld, Talentakquise, Schulung und Entwicklung, Wohlbefinden sowie Vielfalt und Inklusion. Aufgrund des gründlichen Prüfungsverfahrens gehört die Zertifizierung zu einer der renommiertesten im Bereich des Personalwesens.

David Plink, CEO, Top Employers Institute, kommentiert: "Trotz eines weiteren schwierigen Jahres für Unternehmen und Menschen rund um den Globus konnte Wipro seine konsequente Unterstützung für seine Teams in ganz Europa unter Beweis stellen. In diesem Jahr hatten wir erstmals die Gelegenheit, die europäischen Märkte von Wipro zu bewerten, und die hohen Bewertungen des Unternehmens in allen fünf Märkten sind ein starkes Zeugnis seiner Anstrengungen, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen."

Mehrere neue Initiativen haben dazu beigetragen, dass Wipro in diesem Jahr mit Erfolg in die Liste der zertifizierten Unternehmen aufgenommen wurde. Zu den wichtigsten Initiativen gehörte der Einsatz von Technologie bei Wipro zur Prozessrationalisierung, Unterstützung von Onlinekursen und -schulungen, zur Ausweitung der Autonomie von Mitarbeitern während der Pandemie und zur Förderung eines empathischen Umgangs miteinander während der Pandemie. Im Mittelpunkt der Strategie von Wipro stehen Wohlbefinden und Fürsorge.

Deepak Parija, CHRO, Europe, Wipro Limited, erklärt: "Die Zertifizierung durch das Top Employers Institute erfüllt uns mit Stolz und stellt einen wichtigen Meilenstein für Wipro dar. Auf dem Weg in die Zukunft untermauert sie unsere Anstrengungen für den Aufbau eines wertorientierten, erstklassigen, vielfältigen und integrativen Unternehmens. Eine Kultur, in der unsere Mitarbeiter sie selbst sein können und die ihnen Flexibilität und Unterstützung bietet, um ihre beruflichen Ziele zu verfolgen, mit Weiterbildungs- und Schulungsmöglichkeiten und am wichtigsten einer Umgebung, der sich alle zugehörig fühlen."

Pierre Bruno, CEO, Europe, Wipro Limited, fügt an: "Wir sind stolz auf das Erlebnis unserer Mitarbeiter und freuen uns über die Anerkennung dieser Anstrengungen. Wir wollen unsere Mitarbeiter fördern und sie bei der Planung ihrer Karriere unterstützen. Diese Zertifizierung zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Informationstechnologie-, Beratungs- und Geschäftsprozessdienstleistungen. Wir nutzen das Potenzial von kognitivem Computing, Hyperautomatisierung, Robotik, Cloud, Analysen und neuen Technologien, um unsere Kunden bei der Anpassung an die digitale Welt zu unterstützen und ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Wipro genießt internationales Ansehen für sein umfassendes Serviceportfolio und seine starke Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und guter Unternehmensbürgerschaft. Das Unternehmen beschäftigt über 220.000 engagierte Mitarbeiter und betreut Kunden auf sechs Kontinenten. Gemeinsam finden wir Ideen und stellen Verbindungen her, um eine bessere und vielversprechende neue Zukunft aufzubauen.

Über das Zertifizierungsprogramm des Top Employers Institute

Das vor 30 Jahren gegründete Top Employers Institute hat mehr als 1.600 Organisationen in 120 Ländern und Regionen zertifiziert und damit das Leben von sieben Millionen Mitarbeitern weltweit positiv verändert. Das Institut zertifiziert herausragende Praktiken im Personalwesen und trägt dazu bei, die Auswirkungen dieser Praktiken zu stärken und die Arbeitswelt zu verbessern. Das Zertifizierungsprogramm des Top Employers Institute bietet den teilnehmenden Unternehmen eine Validierung und Zertifizierung sowie die Anerkennung als führende Arbeitgeber. Die "HR Best Practices Survey" ist eine regelmäßig durchgeführte Analyse, die mehr als 100 Fragen zu 600 Personalentwicklungspraktiken mit folgenden Themenschwerpunkten beinhaltet: Talentstrategie, Personalplanung, Talentakquise, Onboarding, Lernen und Kompetenzentwicklung, Leistungsmanagement, Führungsentwicklung, Karriere- und Nachfolgemanagement, Vergütung und Sozialleistungen sowie Kultur.

