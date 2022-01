Cranbury, N.J. (ots/PRNewswire) -Das neue native App-Ökosystem von PartnerLinQ ermöglicht Anwendern das Hinzufügen von Apps zu ihrer Lösung mit nur einem KlickVisionet Systems, der führende Anbieter digitaler Lösungen für Unternehmen auf der ganzen Welt, entwickelt PartnerLinQ weiter. Das Flaggschiff für digitale Supply-Chain-Konnektivität soll die Grenzen der Konnektivität erweitern, indem es die Sichtbarkeit und Konnektivität in der globalen Lieferkette und den Handelskanälen vereinfacht. Mit den neuen Funktionen von PartnerLinQ können Kunden auf das native App-Ökosystem zugreifen, das es den Nutzern ermöglicht, mit einem Klick mehr Geschäftskontext zu ihrer Lösung hinzuzufügen."Das neue Ökosystem der digitalen Konnektivität ist darauf ausgelegt, den sich verändernden Zustand der globalen Lieferketten zu bewältigen. Mit PartnerLinQ bauen wir für unsere Kunden eine widerstandsfähigere Lieferkette auf, die Unterbrechungen der Lieferkette, wie wir sie in den letzten Jahren erlebt haben, standhalten kann", erklärte Ahmed Raza, VP von PartnerLinQ.Das PartnerLinQ App-Ökosystem ermöglicht es Kunden, diejenige App zu finden, die dem Geschäftsmodell ihrer Partner entspricht. Sie können diese App sofort installieren und damit beginnen, einen Mehrwert für die Partner- und Channel-Kommunikation zu schaffen. Die automatisierten End-to-End-Workflows innerhalb der PartnerLinQ-Plattform basieren auf einer hybriden Cloud-Architektur für eine robuste Übersetzungsverarbeitung."Wir konzentrieren uns sehr darauf, flexible digitale Konnektivität durch Spitzentechnologie für globale Lieferketten zu ermöglichen", kommentiert Visionet-Präsident Jawad Khan. "Unsere Plattform soll Unternehmen in der Lieferkette dabei helfen, Geschäftsrisiken zu reduzieren, indem sie durch verbesserte Transparenz und Kontrolle widerstandsfähiger, flexibler und leistungsfähiger werden."PartnerLinQ erweitert die Grenzen der digitalen Konnektivität durch seine Message Processing Engine, die über einen einzigen Prozess direkt mit den ERP-, OMS-, WMS-, TMS- und MRP-Unternehmenssystemen der Partner verbunden ist. Das native App-Ökosystem bietet Mitarbeitern und Führungskräften in der Lieferkette die Möglichkeit, sich auf Geschäftsprobleme zu konzentrieren, sie zu verfolgen und diese Erkenntnisse zur Lösung von Problemen in der Lieferkette zu nutzen.Weitere Informationen zu PartnerLinQ und zu den neuen Funktionen finden Sie unter www.PartnerLinQ.net.Informationen zu PartnerLinQPartnerLinQ ist eine innovative, Cloud-native Plattform für die Transparenz der Lieferkette, die durch die Vereinfachung von Transparenz und Konnektivität für Ausfallsicherheit sorgt. Das native App-Ökosystem von PartnerLinQ fügt herkömmlichen Integrationen einen geschäftlichen Kontext hinzu und minimiert so die Auswirkungen von Unterbrechungen.Mit Funktionen für intelligente Hyper-Automatisierung, Multi-Channel-Integration und Echtzeit-Analysen will PartnerLinQ mehrstufige Lieferketten-Netzwerke, Kanäle, Marktplätze und Kernsysteme weltweit nahtlos miteinander verbinden, um eine einheitliche Konnektivität für die Zukunft zu schaffen.Weitere Informationen finden Sie unter www.partnerlinq.net.# # #Pressekontakt:Linda Healan - Bolt PRlhealan@boltpr.com 404-725-7117Video - https://mma.prnewswire.com/media/1729344/PL_2_0_Launch_Vid_20220113__2.mp4Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1729301/PartnerLinQ_Logo.jpgOriginal-Content von: Visionet, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161155/5126639