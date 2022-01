So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: 0.00% vs. last gabb, +2.49% ytd, +85.00% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 121.954 Euro, ein Plus von 1.195,54 Prozent nach Spesen. Gestern gelang ein wunderbarer Intraday-Trade bei Valneva, das Timing war freilich glücklich, aber wer nicht investiert ist, kann auch kein Glück haben: Ich habe um 12:36 bei 13,25 Euro gekauft und um 20:35 Uhr bei 19,77 Euro nachbörslich wieder gegeben. Das waren 49,21 Prozent intraday. Das hat dazu geführt, dass das wiki trotz Rückgang im Gesamtmarkt im Wert stabil geblieben ist. Das Depot bei dad.at umfasst ...

