Die Buchung und Durchführung der Videoeinsätze direkt in der App ermöglicht es, höchste Sicherheitsstandards zu wahren.Baden - Das Startup dolmX setzt sich dafür ein, das Dolmetschen in öffentlichen Institutionen zu vereinfachen. Vergangene Woche hat das Unternehmen nun seine Plattform präsentiert, über die Einrichtungen wie Spitäler, Schulen oder Gefängnisse in Zukunft interkulturelle Dolmetschende buchen und das Dolmetschen digital durchführen können. Mehr als 300'000 Dolmetscheinsätze werden in der Schweiz...

Den vollständigen Artikel lesen ...