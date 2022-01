Hamburg, Berlin, München, London, Paris, Monte-Carlo (ots) -Weltweit sind seine Artworks bei Sammlern und Museen beliebt! His artworks are popular with collectors and museums worldwide!Seit 40 Jahren entwickelt Heiko Saxo Strategiekonzepte, Grafikkonzepte, Storyboards, Treatments in Formen, Farben, Tönen und Düften oder patentiert seine Verfahren als Alleinstellungsmerkmal!Skizzen und Entwürfe in Bild und Schriftform umfassen erneut 5.000 Exponate. Kreationen von Heiko Saxo mit der Hand als Unikate geschaffen.Zum Verkauf stehen aktuell gerahmte Skizzen, Zeichnungen und Schriftsätze sowie Grafik-Arrangements in der Größe von A4 bis A0 Format, handsigniert. Als Konzept Kunst bei der Golden Hearts Never Die Collection, London erhältlich.Nur das Genie kann die Hieroglyphen und ihre Epochen entwirren. Erlebte Höhen und Tiefen des Künstlers sind gratis mit enthalten.Ein Hundertprozentiger Schatz aus der Gegenwart! Für Sammler von Werten einzigartiger Kreativität für die Zukunft.Aus ihnen entwickelte und schuf Heiko Saxo Sinfonien, einzigartige Show-Performances, Gemälde und Skulpturen sowie neuartige Verfahren und Erfindungen.Für den Exzentriker Saxo gibt es keine Grenze zwischen Kunst und Kommerz. Artpräsentationen und Projekte erstaunen Experten international. For the eccentric Saxo, there is no boundary between art and commerce. Art presentations and projects amaze experts internationally.In seinem neuen Buch "Heiko Saxo-Explosion of Art!" sind Auszüge aus der zum Verkauf stehenden Sammlung enthalten.www.saxobankofart.comPressekontakt:Saxo Bank of Art Collection Management+44-7979-304384Original-Content von: Heiko Saxo Management, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137307/5126705