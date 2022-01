Frankfurt am Main (ots) -Am 17. März 2022 ist es wieder so weit: Irland feiert den St. Patrick's Day (https://go.irlnd.co/pd8snm) - und die Welt feiert mit! Mit unserem virtuellen St. Patrick's Day Sofa Concert bringen wir die irische Sause in diesem Jahr zu allen Irlandfans nach Hause. Ab 20 Uhr wird es an diesem Tag ein 90-minütiges Live-Konzert geben, dazu jede Menge Spaß und Unterhaltung mit irischer Note. Und das alles wird kostenfrei per Live-Stream in die heimischen Wohnzimmer übertragen - dabeisein kann also jeder!Zum Mitmachen sucht Tourism Ireland nun einen Singer-Songwriter oder eine Band, die als Hauptact den Abend mitgestalten dürfen. Leben Sie für den Irish Folk oder haben Sie gar irische Wurzeln? Dann bewerben Sie sich jetzt und führen uns musikalisch durch unser St. Patrick's Day Sofa Concert! Der Hauptact erhält 2000 Euro Gage, Bewerbungsschluss ist am Donnerstag, 3. Februar 2022. Teilnahmebedingungen und Anmeldeformular gibt es hier (https://go.irlnd.co/eer3vc).Links:https://www.ireland.com/de-de/things-to-do/themes/culture/st-patricks-day/ (https://go.irlnd.co/pd8snm)https://www.ireland.com/de-de/features/germany/st-patricks-day-sofa-concert-competition/ (https://ots.de/08wRra)(19.01.2022-OT)Pressekontakt:Die Irland Information Tourism Ireland ist die touristischeMarketing-Organisation der Insel Irland: www.ireland.com /Broschürenbestellung Pressekontakt: presse@tourismireland.com,https://media.ireland.comOriginal-Content von: Irland Information Tourism Ireland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51158/5126728