Diligent, ein weltweit führender Anbieter von SaaS-Lösungen für Governance, Risiko, Compliance und ESG, kündigt heute die Integration von Diligent Boards in Microsoft Teams an. Kunden können jetzt die Board-Governance-Software von Diligent parallel zu Teams nutzen. Das verbessert die Entscheidungsfindung, da Unternehmen nun auf sichere Weise auf wichtige Governance-Informationen und Meeting-Ressourcen zugreifen können.

"Die Pandemie hat zu einem weltweiten Wandel unserer Arbeitsweise geführt und viele Organisationen haben dauerhaft auf virtuelle oder hybride Arbeitsmodelle umgestellt", sagte Ricardo Moreno, Senior Vice President, Worldwide Partnerships bei Diligent. "Vorstände und Führungskräfte brauchen sichere Lösungen, um die Zusammenarbeit, Arbeitsabläufe und Kommunikation in virtuellen Besprechungen zu verbessern und gleichzeitig die Entscheidungsfindung mit kuratierten Daten und Informationen zu fördern. Die Integration von Diligent Boards in Microsoft Teams hat die Vorstandssoftware von Diligent stärker denn je zugänglich gemacht und ermöglich somit effektivere, kollaborative und sichere Vorstandssitzungen."

Durch die Integration von Diligent Boards in Teams können die Kunden:

Datenschutzrisiken durch sicheren Zugriff auf wichtige Besprechungs- und Governance-Informationen und Schutz von Dokumentenberechtigungen minimieren

Durch die Anzeige von Tagesordnungen im Teams-Fenster, Nachverfolgen der verbleibenden Zeit für die Diskussion von Themen und Identifizierung der nächsten Redner die Übersicht über Besprechungen bewahren

Zeit bei der Besprechungsvorbereitung sparen und die Effizienz von Besprechungen durch einfachen Zugriff auf ein Repository mit Referenzmaterialien steigern

Durch das Kommentieren und Erstellen gemeinsamer oder privater Notizen und unterschriftsbasierte Abstimmungen bei wichtigen Geschäftsthemen auf einfache und sichere Weise zusammenarbeiten

Die Effektivität und Zusammensetzung des Vorstands durch einfachen Zugriff auf das Director Network von Diligent verbessern

Durch ESG-Nachrichten und Reputationsüberwachung, Echtzeit-Analytik und Marktinformationen mit dem Markt Schritt halten

"In der immer komplexer und schnelllebiger werdenden Geschäftswelt von heute ist es für Führungskräfte entscheidend, sich sicher und effizient zu vernetzen und Zugriff auf die erforderlichen Informationen zu haben, wenn sie sie brauchen", sagte Uriel Rootshtain, Director Field and Partner, Modern Work bei Microsoft. "Die Integration mit Diligent wird unseren gemeinsamen Kunden eine Teilnahme an Vorstandssitzungen mit den Werkzeugen ermöglichen, die sie für strategische Einblicke und wirkungsvolle Maßnahmen benötigen."

Die erstklassige Governance-Software von Diligent zur Integration in Microsoft Teams finden Sie hier.

Über Diligent:

Diligent ist weltweit führend in der modernen Governance und bietet SaaS-Lösungen für die Bereiche Governance, Risiko, Compliance und ESG (Environment, Social, Governance Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) für mehr als 1 Million Anwender bei über 25.000 Kunden aus aller Welt. Wir unterstützen Führungskräfte des Wandels zuverlässig mit Technologie und Erkenntnissen, damit sie eine größere Wirkung erzielen und ihre Führungsaufgaben zielgerichtet leisten können. Weitere Informationen finden Sie unter diligent.com.

