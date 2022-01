München (ots) -Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Ex-Papst BenediktUnd wieder erschüttert eine Missbrauchsstudie die katholische Kirche. Doch der schonungslosen Aufklärung muss nun endlich ein schonungsloses Schuldbekenntnis folgen. Von einem 94-Jährigen ist das nicht zu erwarten. Da ist Ratzingers Nach-Nachfolger in München, Kardinal Reinhard Marx, am Zug. Schon im Sommer hatte er dem Papst seinen Rücktritt angeboten, wohl wissend, dass auch in seiner Amtszeit vieles unterblieb, was notwendig gewesen wäre. Einen neuen Vorstoß dürfte Papst Franziskus nicht wieder zurückweisen.Wann die Kirche wieder eine glaubwürdige Stimme in ethischen Fragen sein kann, bleibt dabei offen. Es ist so, wie der ehemalige Leiter des Berliner Canisius-Kollegs Klaus Mertes analysiert, der den Missbrauchsskandal an seiner Einrichtung 2010 öffentlich machte: Wer jetzt noch in der Kirche sei, wisse: "Es geht durch ein tiefes Tal."Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5126777