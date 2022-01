DGAP-Ad-hoc: Siemens Energy AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognoseänderung

Siemens Energy AG: Ad-hoc Mitteilung



20.01.2022 / 21:08 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Siemens Energy AG gibt infolge der Mitteilung von Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. vorläufige Ergebnisse für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2022 bekannt, passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 an und überprüft die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2023

-------------------------------------------

Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. (SGRE), eine separat börsennotierte und vollkonsolidierte Tochtergesellschaft der Siemens Energy AG, hat heute unter anderem mitgeteilt:

Die vorläufigen Ergebnisse der SGRE für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2022 lauten u.a.:

- Umsatz von 1,8 Mrd. €

- EBIT vor Kaufpreisallokationen und vor Integrations- und Restrukturierungskosten von minus 309 Mio. €

-------------------------------------------

Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet SGRE nun eine EBIT-Marge vor Kaufpreisallokationen und vor Integrations- und Restrukturierungskosten von minus 4% bis plus 1% gegenüber der bisherigen Bandbreite von plus 1% bis plus 4%. Beim Umsatz erwartet SGRE für das Geschäftsjahr 2022 gegenüber Vorjahr einen vergleichbaren Rückgang von minus 2% bis minus 9% gegenüber der bisherigen Bandbreite von minus 2% bis minus 7%.

-------------------------------------------

Die vollständige Mitteilung mit zusätzlichen Informationen ist auf der Homepage der SGRE verfügbar.

-------------------------------------------

Siemens Energy's Segment Gas and Power (GP) hatte einen sehr soliden Start in das Geschäftsjahr 2022. Der Vorstand bestätigt daher für das Segment GP die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 (ein vergleichbares Wachstum der Umsatzerlöse in einem Bereich von plus 1% bis plus 5% und eine Angepasste EBITA-Marge vor Sondereffekten zwischen plus 4,5% und plus 6,5%) und die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2023 (Angepasste EBITA-Marge vor Sondereffekten von plus 6% bis plus 8%).

Unter Berücksichtigung der neuen Prognose von SGRE für das Geschäftsjahr 2022 erwartet der Vorstand der Siemens Energy AG für den Siemens-Energy-Konzern eine vergleichbare Umsatzerlösentwicklung (ohne Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte) in einem Bereich von minus 2% bis plus 3% gegenüber der bisherigen Bandbreite von minus 1% bis plus 3% und eine Angepasste EBITA-Marge vor Sondereffekten zwischen plus 2% und plus 4% gegenüber der bisherigen Bandbreite von plus 3% bis plus 5%. Der Vorstand wird seine Erwartungen für die Angepasste EBITA-Marge vor Sondereffekten für den Siemens-Energy-Konzern für das Geschäftsjahr 2023 überprüfen (bisher plus 6,5% bis plus 8,5%).

-------------------------------------------

Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2022 lauten die vorläufigen Zahlen:

Siemens Energy

Auftragseingang: 8.330 Mio. € (Q1 GJ 2021: 7.432 Mio. €; Consensus: 7.585 Mio. €), plus 10,1% auf vergleichbarer Basis

Umsatz: 5.956 Mio. € (Q1 GJ 2021: 6.541 Mio. €; Consensus: 6.311 Mio. €), minus 11,4% auf vergleichbarer Basis

Angepasstes EBITA: -57 Mio. € (Q1 GJ 2021: 243 Mio. €; Consensus: 91 Mio. €), was einer Marge von

-1,0% entspricht (Q1 GJ 2021: 3,7%; Consensus: 1,4%)

Angepasstes EBITA vor Sondereffekten: -63 Mio. € (Q1 GJ 2021: 366 Mio. €; Consensus: 153 Mio. €), was einer Marge von -1,1% entspricht (Q1 GJ 2021: 5,6%; Consensus: 2,4%)

Free Cash Flow vor Steuern: -69 Mio. € (Q1 GJ 2021: -388 Mio. €)

Gas and Power1

Auftragseingang: 5.890 Mio. € (Q1 GJ 2021: 5.166 Mio. €; Consensus: 5.140 Mio. €), plus 11,7% auf vergleichbarer Basis

Umsatz: 4.140 Mio. € (Q1 GJ 2021: 4.292 Mio. €; Consensus: 4.225 Mio. €), minus 5,9% auf vergleichbarer Basis

Angepasstes EBITA: 259 Mio. € (Q1 GJ 2021: 193 Mio. €; Consensus: 159 Mio. €), was einer Marge von 6,2% entspricht (Q1 GJ 2021: 4,5%; Consensus: 3,8%)

Angepasstes EBITA vor Sondereffekten: 242 Mio. € (Q1 GJ 2021: 268 Mio. €; Consensus: 182 Mio. €), was einer Marge von 5,8% entspricht (Q1 GJ 2021: 6,2%; Consensus: 4,3%)

Free Cash Flow vor Steuern: 722 Mio. € (Q1 GJ 2021: 142 Mio. €)

1 Beginnend mit dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 wurden die bisher zentral gehaltenen Real Estate Services in das Segment Gas and Power übertragen. Beträge aus früheren Perioden werden auf vergleichbarer Basis dargestellt.

Die Siemens Energy AG wird die vollständige Ergebnismitteilung für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2022 am 9. Februar 2022 veröffentlichen.

Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2021 der Siemens Energy AG (abrufbar unter www.siemens-energy.com/geschaeftsbericht-2021), insbesondere im Abschnitt 1.2.

-------------------------------------------

