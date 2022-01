Die US-Börsen haben ihre Tagesgewinne wieder aufgegeben und sich am Donnerstag in der letzten Handelsstunde deutlich nach unten bewegt. Die Anleger an der Wall Street haben offensichtlich weiterhin ihre Schwierigkeiten mit der Aussicht auf steigende Zinssätze.Der Nasdaq Composite gab seinen Gewinn von zwei Prozent wieder ab und notierte kurz vor Handelsschluss 0,9 Prozent im Minus. Die Nasdaq, die die Heimat vieler der größten Tech-Namen des Marktes ist, schloss am Mittwoch mehr als zehn Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...