DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,9% auf 15.770 Pkt - Siemens Energy sehr schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einer Händlerin von Lang & Schwarz haben Siemens Energy am Donnerstagabend im Geschäft mit deutschen Aktien ganz klar das Geschehen beherrscht. Das Unternehmen hatte am Abend die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 gesenkt und auch die Erwartungen an 2023 in Frage gestellt. Zudem veröffentlichte der Konzern schwache Erstquartalszahlen. Das Unternehmen hatte die Entwicklung mit schwächeren Aussichten der Tochter Siemens Gamesa Renewable Energy begründet. "In diesem ohnehin schwachen Markt kam das nicht gut an", sagte die Marktteilnehmerin zur Gewinnwarnung des DAX-Konzerns. Die Titel büßten 3,5 Prozent ein.

Um 5,5 Prozent nach oben ging es dagegen für Deutsche Rohstoff AG. Die hatte ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2022 angehoben. Positiv wurden auch die Geschäftszahlen des Möbelhändlers Westwing aufgenommen, der hatte den Umsatz 2021 um 21 Prozent gesteigert. Die Papiere wurden 2,5 Prozent fester gestellt.

Zalando wurden unverändert getaxt. Der Modehändler hatte ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen. "Hier ging es zunächst mit der Schlagzeile steil nach oben, doch als Anleger dann bemerkten, dass es nur um die Erfüllung von Verpflichtungen für Mitarbeiter geht, war der Spuk schnell wieder vorbei", sagte die Händlerin. Aber eine unveränderte Aktie sei im schwachen Marktumfeld ein Zeichen der Stärke.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 15.770 15.912 -0,9% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

January 20, 2022 16:50 ET (21:50 GMT)

