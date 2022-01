Newark, N.J. (ots/PRNewswire) -M&M'S, ein stolzer Teil von Mars, Incorporated, startet eine globale Plattform, um bis 2025 das Zugehörigkeitsgefühl von zehn Millionen Menschen zu stärken und ihnen dabei zu helfen, sich gegenseitig zu verbinden und zu feiernM&M'S®, Teil des Markenportfolios von Mars, Incorporated, hat ein globales Engagement für die Schaffung einer Welt angekündigt, in der alle Menschen das Gefühl haben, dazuzugehören. Die Ankündigung der kultigen Süßwarenmarke basiert auf mehr als 80 Jahren Erfahrung darin, Menschen mit ihren mundgerechten, farbenfrohen Süßigkeiten und Geschmacksrichtungen zusammenzubringen. Sie ist Teil der weiterentwickelten Strategie der Marke M&M'S, die darauf abzielt, die Kraft des Spaßes zu nutzen, um alle Menschen einzubeziehen, mit dem Ziel, das Zugehörigkeitsgefühl von 10 Millionen Menschen auf der ganzen Welt bis 2025 zu steigern."M&M'S setzt sich seit langem dafür ein, farbenfrohen Spaß für alle zu schaffen, und dieser Zweck dient als konkreteres Bekenntnis zu dem, woran wir als Marke schon immer geglaubt haben: dass jeder das Recht hat, Momente des Glücks zu genießen, und dass Spaß der stärkste Weg ist, den Menschen das Gefühl zu geben, dazuzugehören", sagte Cathryn Sleight, Chief Growth Officer bei Mars Wrigley. "M&M'S ist eine der kultigsten Süßwarenmarken der Welt und wer könnte sich besser als M&M'S für eine Welt mit mehr Spaßmomenten einsetzen, indem das Zusammengehörigkeitsgefühl rund um den Globus gestärkt wird?"Studien1 zeigen, dass unser Wunsch, dazuzugehören, so stark ist wie unser Wunsch, geliebt zu werden, und dieser Wunsch ist allen Menschen gemein, unabhängig von Kultur, Herkunft, ethnischer Zugehörigkeit, Sprache oder Wohnort. M&M'S nutzte diese Erkenntnisse, um den M&M'S FUNd zu entwickeln, um den Einfluss der Marke auf unsere Mission zu verfolgen, die Ressourcen, Mentoring, Möglichkeiten und finanzielle Unterstützung im Bereich Kunst und Unterhaltung bietet, um sicherzustellen, dass die Menschen Zugang zu Erfahrungen und dem Gefühl haben, dazuzugehören.In diesem Jahr werden die Fans der Kultmarke M&M'S auch Veränderungen im Erscheinungsbild der Marke sehen, die das neue Engagement von M&M'S widerspiegeln sollen:- Ein frischer, moderner Auftritt unserer geliebten Charaktere und nuanciertere Persönlichkeiten, um die Bedeutung der Persönlichkeitsentfaltung und die Kraft der Gemeinschaft durch das Erzählen von Geschichten zu unterstreichen- Ein verstärkter Fokus auf die ikonische Farbpalette der Marke und die Verwendung verschiedener Formen und Größen von M&M'S Linsen an allen Berührungspunkten, um zu zeigen, dass wir alle zusammen mehr Spaß machen- Eine zusätzliche Betonung des Ampersands - ein charakteristisches Element im M&M'S-Logo, das dazu dient, die beiden M miteinander zu verbinden - um zu zeigen, wie die Marke Menschen zusammenbringen will.- Ein aktualisierter Tonfall, der integrativer, einladender und vereinigender ist, während er gleichzeitig in unserem typischen Witz und Humor verwurzelt bleibt."Wir freuen uns, unseren neuen M&M'S Markenauftritt zu enthüllen, den die Fans an allen M&M'S Touchpoints rund um den Globus zum Leben erweckt sehen werden", sagte Jane Hwang, Global Marketing Vice President bei Mars Wrigley. "Von neuen Produktinnovationen bis hin zu Markenkampagnen, unseren weiterentwickelten Charakteren und unseren Erlebnisgeschäften werden wir farbenfrohe Bilder, integrative Botschaften und unseren Zweck in alles einbeziehen, was wir tun, um zu beweisen, dass wir alle zusammen mehr Spaß machen. In der Tat ist diese Absicht bereits im neuen M&M'S Geschäft in Berlin zu sehen, wo die mehrsprachige Auslage eine Einladung an alle und an unsere vielfältigste Partnerbasis ist, die Menschen aus verschiedenen Kulturen, mit unterschiedlichem Hintergrund und unterschiedlichen Generationen feiert."Das neue globale Engagement von M&M'S ist nur eine von vielen Maßnahmen, die bei Mars, Incorporated, ergriffen werden, um eine Welt zu schaffen, in der die Gesellschaft inklusiv ist. Dazu gehören unter anderem die Verpflichtung des Konzerns zu geschlechterparitätischen Führungsteams, die Durchführung eines unabhängigen jährlichen Diversitätsaudits seiner Werbung (durchgeführt vom Geena Davis Institute on Gender in the Media) und seine Rolle als stellvertretender Vorsitzender der Unstereotype Alliance, die Teil von UN Women ist.Für weitere Informationen über den neuen Markenzweck von M&M'S und um zu sehen, wie er zum Leben erwacht, können Fans M&M'S auf Facebook, Instagram, Twitter besuchen und ForAllFunkind folgen oder unsere Website MMS.com besuchen.INFORMATIONEN ZU MARS, INCORPORATEDSeit mehr als einem Jahrhundert wird Mars, Incorporated von der Überzeugung angetrieben, dass die Welt, die wir uns morgen wünschen, damit beginnt, wie wir heute Geschäfte machen. Diese Idee steht im Mittelpunkt dessen, was wir als weltweit tätiges Familienunternehmen schon immer waren. Heute wandelt, innoviert und entwickelt sich Mars auf eine Art und Weise, die unser Engagement für einen positiven Einfluss auf die Welt um uns herum bekräftigt.In unserem vielfältigen und wachsenden Produkt- und Dienstleistungs-Portfolio von Süßwaren, Lebensmitteln und Heimtierprodukten beschäftigen wir 133.000 engagierte Menschen, die sich alle in die gleiche Richtung bewegen: nach vorne. Mit einem Jahresumsatz von 40 Milliarden USD produzieren wir einige der weltweit beliebtesten Marken, darunter DOVE®, EXTRA®, M&M's®, MILKY WAY®, SNICKERS®, TWIX®, ORBIT®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, SKITTLES®, BEN'S ORIGINAL, WHISKAS®, COCOAVIA® und 5 und kümmern uns über unsere Nahrungs-, Gesundheits- und Dienstleistungsunternehmen, darunter AniCura, Banfield Pet Hospitals, BluePearl®, Linnaeus und VCA um die Hälfte der Haustiere weltweit.Wir wissen, dass wir nur dann wirklich erfolgreich sein können, wenn auch unsere Partner und die Gemeinwesen, in denen wir tätig sind, florieren. Die fünf Mars-Prinzipien - Qualität, Verantwortung, Gegenseitigkeit, Effizienz und Freiheit - inspirieren unsere Angestellten dazu, jeden Tag Maßnahmen zu ergreifen, um eine Welt von morgen zu schaffen, in der der Planet, die Menschen und ihre Haustiere gedeihen können. Der Mars-Kompass, der von der Ökonomie der Gegenseitigkeit inspiriert ist, wird verwendet, um den Fortschritt des Unternehmens im Dienste seines Ziels zu messen: Die Welt, die wir morgen wollen, beginnt damit, wie wir heute Geschäfte machen.Für weitere Informationen über Mars besuchen Sie bitte mars.com. 