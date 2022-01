News von Trading-Treff.de 15900 im DAX in letzter Minute am Donnerstag, doch der Freitag startet mit hohen Verlusten. Die US-Technologiewerte verunsichern den Markt. Erneuter DAX-Rücklauf über 15.800 Punkte Das Reversal am Mittwoch sagte für einen Stimmungsumschwung am Deutschen Aktienmarkt, der sich auch am Donnerstag halten konnte. Zunächst kamen wir wieder deutlich über 15.800 Punkten in den Handelstag und sorgten damit zunächst sogar für eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...