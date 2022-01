NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach einer Senkung der Geschäftsjahresziele auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Es müsse sich etwas ändern bei dem Energietechnikhersteller, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die erneut guten Resultate bei Gas und Strom, was die Aufträge und die Marge betreffe, würden durch die Gewinnwarnung der Windkrafttochter Siemens Gamesa überschattet./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2022 / 22:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2022 / 23:13 / GMT

