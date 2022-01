Den Gewinn für die ersten neun Monate des seit April laufenden Geschäftsjahrs 2020/21 beziffert HBM auf 275 Millionen Franken.Zug - Die Beteiligungsgesellschaft HBM Healthcare Investments (HBM) hat in den ersten neun Monaten 2021/22 weniger Gewinn erzielt als noch in der vergleichbaren Vorjahresperiode. Die Aktie hat sich hingegen stark entwickelt, wie die Gesellschaft am Freitag mitteilte. Den Gewinn für die ersten neun Monate des seit April laufenden Geschäftsjahrs 2020/21 beziffert HBM auf 275 Millionen Franken...

Den vollständigen Artikel lesen ...