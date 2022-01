Das Reversal am Mittwoch sagte für einen Stimmungsumschwung am Deutschen Aktienmarkt, der sich auch am Donnerstag halten konnte. Zunächst kamen wir wieder deutlich über 15.800 Punkten in den Handelstag und sorgten damit zunächst sogar für eine neue Kurslücke. Diese hielt jedoch nicht lange an. Es machte sich direkt zum Tagesstart ...

