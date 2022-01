In der letzten technischen Besprechung zum Währungspaar GBP/USD vom 12. Januar 2022: "GBP/USD: Sterling klar im Aufwind" wurde ein Hinweis auf einen bevorstehenden Ausbruchsversuch über den seit Sommer letzten Jahres laufenden Abwärtstrend gegeben. Nur wenig später ist das Paar allerdings in den Bereich von 1,3571 US-Dollar zurückgekehrt. Allerdings halten sich die Kursabschläge relativ in Grenzen, ...

