Der Open Source-Spezialist und TecDAX-Neuzugang SUSE legte am Donnerstagmorgen das Ergebnis des vierten Quartals vor. Die Aktie startete daraufhin mit einem beeindruckenden Gap Up von 7,45 Prozent ... und schloss am Ende des Tages 1,24 Prozent im Minus.

