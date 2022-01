DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

21 January 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 20 January 2022 it purchased a total of 244,500 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 130,000 114,500 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.3000 GBP1.0840 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.2900 GBP1.0780 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.2977 GBP1.0802

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

In addition, on 20 January 2022 the Company purchased a total of 800,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin through the Company's broker Goodbody. The price paid per ordinary shares was EUR1.3000.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 746,403,976 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 220 1.2900 XDUB 08:10:00 00025707550TRDU1 1,264 1.2900 XDUB 08:10:00 00025707551TRDU1 2,582 1.2900 XDUB 08:32:01 00025708446TRDU1 5,232 1.2900 XDUB 08:32:01 00025708444TRDU1 1,428 1.2900 XDUB 08:45:50 00025708707TRDU1 15 1.2980 XDUB 09:00:34 00025708985TRDU1 3,500 1.2980 XDUB 09:09:26 00025709177TRDU1 2,752 1.2980 XDUB 09:14:34 00025709276TRDU1 218 1.3000 XDUB 09:20:44 00025709336TRDU1 1,155 1.3000 XDUB 09:20:44 00025709335TRDU1 348 1.3000 XDUB 09:27:34 00025709396TRDU1 1,032 1.3000 XDUB 09:27:34 00025709395TRDU1 651 1.3000 XDUB 09:34:37 00025709612TRDU1 902 1.3000 XDUB 09:34:37 00025709611TRDU1 1,083 1.3000 XDUB 09:42:22 00025709831TRDU1 250 1.3000 XDUB 09:42:22 00025709830TRDU1 30 1.3000 XDUB 09:49:10 00025709934TRDU1 1,250 1.3000 XDUB 09:49:10 00025709933TRDU1 167 1.3000 XDUB 09:49:10 00025709932TRDU1 105 1.3000 XDUB 09:57:06 00025710075TRDU1 1,220 1.3000 XDUB 09:57:06 00025710074TRDU1 39 1.2980 XDUB 10:59:27 00025711011TRDU1 221 1.2980 XDUB 10:59:27 00025711010TRDU1 56 1.2980 XDUB 10:59:27 00025711009TRDU1 411 1.2980 XDUB 10:59:27 00025711008TRDU1 312 1.2980 XDUB 10:59:27 00025711007TRDU1 256 1.2980 XDUB 10:59:27 00025711006TRDU1 43 1.2980 XDUB 10:59:27 00025711005TRDU1 43 1.2980 XDUB 10:59:27 00025711004TRDU1 43 1.2980 XDUB 10:59:27 00025711003TRDU1 374 1.2980 XDUB 10:59:27 00025711002TRDU1 1,029 1.2980 XDUB 10:59:27 00025711001TRDU1 900 1.2980 XDUB 10:59:27 00025711000TRDU1 970 1.2980 XDUB 10:59:29 00025711020TRDU1 769 1.2980 XDUB 10:59:29 00025711019TRDU1 133 1.2980 XDUB 10:59:29 00025711018TRDU1 8 1.2980 XDUB 10:59:29 00025711017TRDU1 90 1.2980 XDUB 10:59:29 00025711016TRDU1 739 1.2980 XDUB 10:59:29 00025711015TRDU1 1,000 1.2980 XDUB 10:59:29 00025711014TRDU1 961 1.2980 XDUB 10:59:29 00025711013TRDU1 39 1.2980 XDUB 10:59:29 00025711012TRDU1 14 1.2980 XDUB 10:59:30 00025711023TRDU1 65 1.2980 XDUB 10:59:30 00025711022TRDU1 33 1.2980 XDUB 10:59:30 00025711021TRDU1 2,794 1.2980 XDUB 10:59:58 00025711040TRDU1 2,057 1.2960 XDUB 10:59:59 00025711042TRDU1 1,074 1.2960 XDUB 10:59:59 00025711041TRDU1 94 1.2960 XDUB 11:20:45 00025711452TRDU1 398 1.2960 XDUB 12:48:09 00025712128TRDU1 348 1.2960 XDUB 13:19:27 00025712295TRDU1 869 1.2960 XDUB 13:19:27 00025712294TRDU1 869 1.2960 XDUB 13:19:27 00025712293TRDU1 899 1.2960 XDUB 13:19:27 00025712292TRDU1 1,351 1.2960 XDUB 13:19:27 00025712291TRDU1 1,359 1.2960 XDUB 13:19:27 00025712290TRDU1 869 1.2960 XDUB 13:19:27 00025712289TRDU1 76 1.2960 XDUB 15:11:29 00025714119TRDU1 38 1.2960 XDUB 15:11:29 00025714118TRDU1 1,284 1.2960 XDUB 15:11:29 00025714117TRDU1 1,007 1.2960 XDUB 15:11:29 00025714116TRDU1 1,530 1.2960 XDUB 15:11:29 00025714115TRDU1 1,477 1.2960 XDUB 15:11:29 00025714114TRDU1 1,007 1.2960 XDUB 15:11:32 00025714121TRDU1 893 1.2960 XDUB 15:11:32 00025714120TRDU1 754 1.2960 XDUB 15:11:38 00025714123TRDU1 1,007 1.2960 XDUB 15:11:38 00025714122TRDU1 319 1.2980 XDUB 15:14:34 00025714153TRDU1 288 1.2980 XDUB 15:14:34 00025714152TRDU1 172 1.2980 XDUB 15:14:35 00025714158TRDU1 11 1.2980 XDUB 15:14:35 00025714157TRDU1 919 1.2980 XDUB 15:14:35 00025714156TRDU1 97 1.2980 XDUB 15:14:35 00025714155TRDU1 913 1.2980 XDUB 15:14:35 00025714154TRDU1 752 1.2980 XDUB 15:18:47 00025714249TRDU1 1,873 1.2980 XDUB 15:23:20 00025714326TRDU1 1,121 1.2980 XDUB 15:23:25 00025714328TRDU1 78 1.2980 XDUB 15:23:25 00025714327TRDU1 38 1.2980 XDUB 15:30:00 00025714353TRDU1 1,430 1.2980 XDUB 15:30:00 00025714352TRDU1 1,336 1.2980 XDUB 15:30:00 00025714351TRDU1 645 1.2980 XDUB 15:30:00 00025714350TRDU1 8,544 1.2980 XDUB 15:30:00 00025714349TRDU1 1,498 1.2980 XDUB 15:30:00 00025714348TRDU1 200 1.2980 XDUB 15:37:04 00025714499TRDU1 4,848 1.3000 XDUB 15:56:31 00025714939TRDU1 1,250 1.3000 XDUB 15:56:31 00025714938TRDU1 1,250 1.3000 XDUB 15:56:31 00025714937TRDU1 1,250 1.3000 XDUB 15:56:31 00025714936TRDU1 1,559 1.3000 XDUB 15:56:31 00025714935TRDU1 1,250 1.3000 XDUB 15:56:31 00025714934TRDU1 1,250 1.3000 XDUB 15:56:31 00025714933TRDU1 1,250 1.3000 XDUB 15:56:31 00025714932TRDU1 286 1.3000 XDUB 15:56:31 00025714931TRDU1 278 1.3000 XDUB 15:56:31 00025714930TRDU1 1,250 1.3000 XDUB 15:56:31 00025714929TRDU1 1,250 1.3000 XDUB 15:56:31 00025714928TRDU1 1,250 1.3000 XDUB 15:56:31 00025714927TRDU1 13 1.3000 XDUB 15:56:31 00025714926TRDU1 1,483 1.3000 XDUB 15:56:31 00025714925TRDU1 151 1.3000 XDUB 15:56:31 00025714924TRDU1 704 1.3000 XDUB 15:56:31 00025714923TRDU1 686 1.3000 XDUB 15:56:31 00025714922TRDU1 1,398 1.3000 XDUB 15:56:31 00025714921TRDU1 1,097 1.3000 XDUB 15:56:31 00025714920TRDU1 10,000 1.3000 XDUB 15:56:31 00025714919TRDU1 595 1.3000 XDUB 15:56:31 00025714918TRDU1 828 1.2980 XDUB 15:56:36 00025714950TRDU1 516 1.2980 XDUB 15:56:36 00025714949TRDU1 1,320 1.2980 XDUB 15:56:36 00025714948TRDU1 1,364 1.2980 XDUB 15:56:36 00025714947TRDU1 1,221 1.2980 XDUB 16:11:39 00025715300TRDU1 1,535 1.2980 XDUB 16:11:40 00025715302TRDU1 65 1.2980 XDUB 16:11:40 00025715301TRDU1 1,260 1.2980 XDUB 16:14:39 00025715371TRDU1 1,294 1.2980 XDUB 16:24:39 00025715735TRDU1 188 1.2980 XDUB 16:24:39 00025715734TRDU1 2,722 1.2980 XDUB 16:25:23 00025715792TRDU1 1,638 1.2980 XDUB 16:25:23 00025715791TRDU1 1,102 1.2980 XDUB 16:25:23 00025715790TRDU1 1,342 1.2980 XDUB 16:25:23 00025715789TRDU1 1,357 1.2980 XDUB 16:25:23 00025715788TRDU1 1,660 1.2980 XDUB 16:27:30 00025715884TRDU1

London Stock Exchange

Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 607 1.0780 XLON 08:30:03 00025708413TRDU1 1,425 1.0780 XLON 08:30:03 00025708414TRDU1 81 1.0780 XLON 08:32:01 00025708447TRDU1 577 1.0780 XLON 08:32:01 00025708445TRDU1 1,811 1.0780 XLON 08:34:14 00025708460TRDU1 2,277 1.0840 XLON 09:00:41 00025708986TRDU1 576 1.0840 XLON 09:14:34 00025709275TRDU1 319 1.0840 XLON 09:41:17 00025709752TRDU1 1,000 1.0840 XLON 09:41:17 00025709751TRDU1 1,000 1.0840 XLON 09:41:17 00025709750TRDU1 1,000 1.0840 XLON 09:41:17 00025709749TRDU1 1,254 1.0840 XLON 09:41:17 00025709748TRDU1 2,024 1.0840 XLON 09:41:17 00025709747TRDU1 267 1.0840 XLON 09:41:17 00025709746TRDU1 1,773 1.0840 XLON 09:41:17 00025709745TRDU1 1,248 1.0840 XLON 09:41:17 00025709744TRDU1 9 1.0840 XLON 09:41:17 00025709743TRDU1 81 1.0840 XLON 09:41:18 00025709776TRDU1 218 1.0840 XLON 09:41:18 00025709775TRDU1 69 1.0840 XLON 09:41:18 00025709774TRDU1 81 1.0840 XLON 09:41:18 00025709773TRDU1 283 1.0840 XLON 09:41:18 00025709772TRDU1 72 1.0840 XLON 09:41:18 00025709771TRDU1 964 1.0840 XLON 09:41:18 00025709770TRDU1 557 1.0840 XLON 09:41:18 00025709769TRDU1 12 1.0840 XLON 09:41:18 00025709768TRDU1 13 1.0840 XLON 09:41:18 00025709767TRDU1 21 1.0840 XLON 09:41:18 00025709766TRDU1 19 1.0840 XLON 09:41:18 00025709765TRDU1 19 1.0840 XLON 09:41:18 00025709764TRDU1 20 1.0840 XLON 09:41:18 00025709763TRDU1 14 1.0840 XLON 09:41:18 00025709762TRDU1 36 1.0840 XLON 09:41:18 00025709761TRDU1 55 1.0840 XLON 09:41:18 00025709760TRDU1 1,000 1.0840 XLON 09:41:18 00025709759TRDU1 58 1.0840 XLON 09:41:18 00025709758TRDU1 15 1.0840 XLON 09:41:18 00025709757TRDU1 4,000 1.0840 XLON 09:41:18 00025709756TRDU1 1,790 1.0840 XLON 09:41:18 00025709755TRDU1 643 1.0840 XLON 09:41:18 00025709754TRDU1 1,100 1.0840 XLON 09:41:18 00025709753TRDU1 288 1.0800 XLON 10:11:22 00025710272TRDU1 3,328 1.0800 XLON 10:28:28 00025710510TRDU1 1,755 1.0800 XLON 10:28:41 00025710511TRDU1 1,776 1.0800 XLON 10:37:00 00025710635TRDU1 1,736 1.0800 XLON 10:46:08 00025710821TRDU1 121 1.0800 XLON 10:54:46 00025710939TRDU1 1,488 1.0800 XLON 10:54:46 00025710938TRDU1 241 1.0780 XLON 14:22:42 00025712945TRDU1 786 1.0780 XLON 14:22:53 00025712948TRDU1 261 1.0780 XLON 14:22:53 00025712947TRDU1 307 1.0780 XLON 14:22:56 00025712952TRDU1 131 1.0780 XLON 14:22:56 00025712951TRDU1 4,953 1.0780 XLON 14:22:56 00025712950TRDU1 219 1.0780 XLON 14:58:44 00025713774TRDU1 1,100 1.0780 XLON 15:56:41 00025714960TRDU1 131 1.0780 XLON 15:56:41 00025714959TRDU1 298 1.0780 XLON 15:56:41 00025714958TRDU1 1,536 1.0780 XLON 15:56:41 00025714957TRDU1 1,845 1.0780 XLON 15:56:41 00025714956TRDU1 4,057 1.0780 XLON 15:56:41 00025714955TRDU1 865 1.0780 XLON 15:56:41 00025714954TRDU1 1,078 1.0780 XLON 15:56:41 00025714953TRDU1 139 1.0780 XLON 15:56:46 00025714963TRDU1 978 1.0780 XLON 15:56:46 00025714962TRDU1 3,624 1.0780 XLON 15:56:46 00025714961TRDU1 786 1.0780 XLON 15:56:47 00025714965TRDU1 5,067 1.0780 XLON 15:56:47 00025714964TRDU1 1,562 1.0800 XLON 16:01:05 00025715053TRDU1 2,200 1.0800 XLON 16:01:05 00025715052TRDU1 1,366 1.0800 XLON 16:01:05 00025715051TRDU1 2,200 1.0800 XLON 16:01:05 00025715050TRDU1 404 1.0800 XLON 16:01:05 00025715049TRDU1 2,200 1.0800 XLON 16:01:05 00025715048TRDU1 1,564 1.0800 XLON 16:01:05 00025715047TRDU1 2,179 1.0800 XLON 16:01:05 00025715045TRDU1 1,090 1.0800 XLON 16:01:05 00025715044TRDU1 295 1.0800 XLON 16:01:05 00025715043TRDU1 2,200 1.0800 XLON 16:01:05 00025715042TRDU1 1,672 1.0800 XLON 16:01:06 00025715067TRDU1 1,203 1.0800 XLON 16:01:06 00025715066TRDU1 3,125 1.0800 XLON 16:01:06 00025715065TRDU1 1,563 1.0800 XLON 16:01:06 00025715064TRDU1 1,508 1.0800 XLON 16:01:06 00025715063TRDU1 7 1.0800 XLON 16:01:06 00025715062TRDU1 47 1.0800 XLON 16:01:06 00025715061TRDU1 863 1.0800 XLON 16:01:06 00025715060TRDU1 2,012 1.0800 XLON 16:01:06 00025715059TRDU1 1,323 1.0800 XLON 16:01:06 00025715058TRDU1 648 1.0800 XLON 16:01:06 00025715057TRDU1 2,509 1.0800 XLON 16:01:06 00025715056TRDU1 2,200 1.0800 XLON 16:01:06 00025715055TRDU1 403 1.0800 XLON 16:01:06 00025715054TRDU1 663 1.0800 XLON 16:01:07 00025715072TRDU1 1,125 1.0800 XLON 16:01:07 00025715071TRDU1 3,962 1.0800 XLON 16:01:07 00025715070TRDU1 786 1.0800 XLON 16:01:07 00025715069TRDU1 1,252 1.0800 XLON 16:01:07 00025715068TRDU1 256 1.0800 XLON 16:03:31 00025715186TRDU1 386 1.0800 XLON 16:03:31 00025715185TRDU1 1,168 1.0800 XLON 16:03:35 00025715187TRDU1 130 1.0780 XLON 16:16:09 00025715391TRDU1 219 1.0780 XLON 16:18:47 00025715468TRDU1 241 1.0780 XLON 16:19:29 00025715494TRDU1 228 1.0780 XLON 16:22:10 00025715584TRDU1 207 1.0780 XLON 16:27:30 00025715886TRDU1 252 1.0780 XLON 16:27:30 00025715885TRDU1

