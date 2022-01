Der Franken zeigt sich erneut etwas gefragter. So notiert der Euro bei 1,0362 Franken nur knapp über dem zuvor markierten bisherigen Tagestief von 1,0359.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag im frühen Handel gegenüber dem US-Dollar leicht zugelegt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1327 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Der Franken zeigt sich erneut etwas gefragter. So notiert der Euro bei 1,0362 Franken nur knapp über dem zuvor markierten bisherigen Tagestief von 1,0359. Auch der US-Dollar bewegt sich mit 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...