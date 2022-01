Im frühen Handel gaben die beiden wichtigsten Rohölsorten Brent und WTI deutlich nach. Druck auf die Erdölpreise übte die trübe Börsenstimmung aus.Singapur - Der jüngste Höhenflug der Ölpreise hat am Freitag einen empfindlichen Dämpfer erhalten. Im frühen Handel gaben die beiden wichtigsten Rohölsorten Brent und WTI deutlich nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 86,88 US-Dollar. Das waren 1,50 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1...

