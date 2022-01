Wiesbaden - Im ersten Corona-Jahr war die Zahl der Verkehrstoten noch deutlich gesunken - nun legen die Zahlen wieder zu. Das Statistische Bundesamt veröffentlichte am Freitag die aktuellsten verfügbaren Daten, die sich allerdings noch auf November 2021 beziehen.



In dem Monat sind in Deutschland 198 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen ums Leben gekommen und damit 3,7 Prozent oder 7 Personen mehr als im November 2020. Die Zahl der Verletzten stiegt gegenüber dem Vorjahresmonat um 15 Prozent auf rund 26.900. Auch im Oktober lag die Zahl der Unfalltoten bereits höher als im Vorjahresmonat, ebenso im März, Juni und Juli. Die Jahresbilanz 2021 zeigt daher noch keine steigende Tendenz, vor allem weil Januar und Februar 2020 noch vor dem ersten Lockdown lagen und daher noch deutlich mehr Unfallopfer verzeichneten. Von Januar bis November 2021 erfasste die Polizei demnach insgesamt 2,1 Millionen Straßenverkehrsunfälle und damit 1,2 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.



Darunter waren 236.900 Unfälle mit Personenschaden (-5 Prozent), bei denen 2.345 Menschen getötet wurden. Das waren 184 Unfalltote oder 7 Prozent weniger als in den ersten elf Monaten des Jahres 2020. Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr sank um 4 Prozent auf 294.700.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de