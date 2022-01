DJ EUREX/Renten-Futures gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Aufwärts geht es am Freitagmorgen mit den deutschen Renten-Futures. Auf allen Laufzeiten der Zinskurve ziehen die Kurse an. Nachdem der Markt im Wochenverlauf die Null-Prozent-Rendite bei zehnjährigen deutschen Papieren wieder gesehen wurde, würden nun Short-Positionen eingedeckt, heißt es im Handel. Zudem trieben Umschichtungen aus den fallenden Aktien in den Rentenmarkt. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 34 Ticks auf 170,14 Prozent.

Das Tageshoch liegt bislang bei 170,39 Prozent und das Tagestief bei 170,00 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 36.201 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 68 Ticks auf 204,98 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 13 Ticks auf 132,80 Prozent.

January 21, 2022

