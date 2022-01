Frankfurt (ots) -Faktoren wie Wertschätzung und Anerkennung, das allgemeine Arbeitsklima oder das Verhalten der Führungskraft spielen bei der Bewertung des Arbeitgebers eine entscheidende Rolle. Das wissen auch die Experten des Top Employers Institute, die Jahr für Jahr Deutschlands beliebteste Arbeitgeber auszeichnen. Während in der Pandemie viele Unternehmen aufgrund zusätzlicher Überstunden, aufgeschobener Gehaltserhöhungen oder generell überstrapazierter Nerven gerade bei diesen Kriterien eher schlechter abschneiden, konnte die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) ihre sehr guten Ergebnisse aus dem Vorjahr nicht nur halten, sondern in Teilbereichen auch noch ausbauen: Bereits zum 12. Mal in Folge wurde das Familienunternehmen als "Top Employer" ausgezeichnet.Der Konkurrenz weit vorausDer Blick auf die einzelnen Ergebniskategorien zeigt: Die Deutsche Vermögensberatung liegt in vielen Bereichen klar über dem Branchendurchschnitt. Vor allem bei den Punkten Arbeitsumfeld (Work Environment) und Karriere übertrifft das Unternehmen die Konkurrenz um starke 10 Prozent. Beim Verhalten der Führungskräfte (Leadership) konnte sogar die volle Punktzahl erreicht werden. Aber auch die Weiterbildung, die dem Vorstandsmitglied Dr. Dirk Reiffenrath besonders am Herzen liegt, erzielte herausragende Resultate: "Unsere Aus- und Weiterbildung fördert und fordert jeden unserer Partner, unabhängig von seiner Ausbildung oder dem bisherigen Beruf. Damit bietet die Deutsche Vermögensberatung ein hochwertiges Bildungsangebot, das auf den individuellen Kenntnissen und Fähigkeiten der Vermögensberater aufbaut."Kontinuierliche Verbesserung der ErgebnisseNicht nur im Branchenvergleich liefert die Deutsche Vermögensberatung herausragende Ergebnisse, auch die eigenen Erfolge werden Jahr für Jahr verbessert, zum Beispiel im Bereich Diversity. Fairness und Transparenz sind seit Jahren nicht nur Leitsätze, sondern werden auch jeden Tag aktiv gelebt. Unabhängig von Alter, Herkunft oder beruflichem Werdegang: Jeder hat die gleichen Aufstiegs- und Karrierechancen. Diesen Einsatz lobt auch Patrick Rendel, Regional Manager DACH des Top Employers Institute: "Die Deutsche Vermögensberatung hat sich in diesem Jahr innerhalb der Top-Employer-Germany-Community vor allem durch eine überdurchschnittliche Performance in den Bereichen On-Boarding, Employer Branding und Leadership ausgezeichnet. Außerdem lag der Fokus der Entwicklung im vergangenen Jahr besonders auf den Bereichen Diversity & Inclusion und Engagement. Wir gratulieren erneut zu einer sehr verdienten Auszeichnung zum Top Employer Germany 2022."Über die Deutsche Vermögensberatung GruppeRund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Als Finanzcoaches helfen diese ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in mehr als 5.000 Direktionen und Geschäftsstellen seit über 45 Jahren eine branchenübergreifende Allfinanzberatung. Das Familienunternehmen ist Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Mehr Informationen gibt es auf www.dvag.de (http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=ruArTzlghkZT1vPWFDPJcE0Ug3hf-2BjA-2BA-2BHS-2Ft-2F4SvI-3DDxmy_M3cctdnXrxPbV7WKQtmgiY2SYdAL9iuQAsgiDfm23S8OrZgaozjGMhaE4Al6Uj0AHPH6xKticQr-2FCTt2FT7Vt8w-2BdpwXYsI-2B0ibzNDL7ZLZdRt8gKz896iq2-2BCOkHqmdQ6hTigJKCg7PFrhM89i-2BSzy3Jd-2ByW7aH211-2B7rLiqgs4ag-2BeMnxDBT4BNzWCsGI-2Bx6HkdrZHhV7iPOP-2FWoHVfO5Z9-2BxHPAjEAafROk-2Fmox4iL1R2q1yCD1nnFqCZmrtQ0gyIjg8FW18Oz-2Fn3wcbzQRttwBkmyphMTyk0YUxIQjLqRnL2-2FhxSho0fjAtXBC4mH7Ww9mB-2BhFmHgE4EJhVhWMr5e3LuOOaBbxVxcJe4TMV-2BsyEcwgoqtWrxXhk9TyiHyl-2BvpH-2BCiYz1woibvEa71A-3D-3D) oder via Twitter @DVAG (http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=txgncykEPGyX7-2FFBtMk4zgwZAtV9AlPUYmOqQ021KVp-2FUBTNYUObMR0eY5Rt9vpGgZ0y_M3cctdnXrxPbV7WKQtmgiY2SYdAL9iuQAsgiDfm23S8OrZgaozjGMhaE4Al6Uj0AHPH6xKticQr-2FCTt2FT7Vt8w-2BdpwXYsI-2B0ibzNDL7ZLZdRt8gKz896iq2-2BCOkHqmdQ6hTigJKCg7PFrhM89i-2BSzy3Jd-2ByW7aH211-2B7rLiqgs4ag-2BeMnxDBT4BNzWCsGI-2Bx6HkdrZHhV7iPOP-2FWoHVfO5Z9-2BxHPAjEAafROk-2Fmox5BqOCxxMii5OOt2fp3MjVJUNuCF2AxSuceR8NwBR-2Bfqtp2J1hK40ideSpf60Zfuwlzs8kaovB6oxfDYgfzvwyE2PNeO1O80L5VIPH7pSgVjJdCzTpvkYzUnr8oAAmdGtzac3R223rFHPfIXqgmC-2B-2BoWirglZ7dCuHo24ZgS3Om8w-3D-3D)Pressekontakt:Lorena Steigertahl, Tel.: 069 2384-4039; E-Mail: Lorena.Steigertahl@dvag.comBrigitte Astor, Tel.: 069 2384-7849, E-Mail: brigitte.astor@dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6340/5126982