Gurugram, Indien (ots/PRNewswire) -VVDN Technologies, ein Unternehmen für End-to-End-Produktentwicklung und -herstellung, gab heute die Einführung eines neuen End-to-End 5G-Testlabors für 5G ORAN-basierte RU-Geräte in Indien bekannt. Das 5G-Labor von VVDN soll es Technologieanbietern wie Herstellern von Telekommunikationsgeräten, Systemintegratoren und Telekommunikationsunternehmen ermöglichen, Protokoll- und Validierungstests für Open RAN (ORAN), Funkkonformitätstests (RCT) und IOT (Interoperabilitätstests) in einer echten 5G-Funkumgebung durchzuführen.Open RAN wird wegen seines Potenzials für Anbietervielfalt, Netzflexibilität und niedrigere Kosten angepriesen. Obwohl der zukünftige Erfolg nicht in Frage steht, ist der Zeitpunkt der Einführung definitiv ein Problem für die Anbieter von ORAN-Technologie. Gerätehersteller benötigen eine schnelle Möglichkeit, die Leistung und Konformität ihrer Funkgeräte mit einem drahtlosen Netzwerk, das aus Systemen verschiedener Hersteller besteht, ganzheitlich zu überprüfen. Die 5G-Testing-Services von VVDN unterstützen Kunden bei der Umstellung auf 5G ORAN, indem sie prüfen, wie sich Funklösungen in einem vollständig interoperablen, technologieneutralen Netz verhalten. Ein detaillierter Einblick in die Leistung der Funkgeräte wird dazu beitragen, die Markteinführung der ORAN-Lösungen zu beschleunigen.Nitin Jain, Vice President - Sales, VVDN Technologies, sagte: "VVDN hat ein großes Engagement im Bereich 5G. Ich bin begeistert, dass das hochmoderne 5G-Testlabor von VVDN vielen Technologiepartnern, die auf der Suche nach einer 5G ORAN-basierten Lösung sind, die Türen öffnet." Er fügte hinzu: "Unsere Investition in den Aufbau eines hochmodernen 5G-Testlabors ist für unsere 5G-Strategie von entscheidender Bedeutung, da wir uns verpflichtet haben, das 5G-Ökosystem zu ermöglichen. Heute helfen wir unseren Kunden nicht nur bei der Konzeption, Entwicklung und Herstellung von Funkgeräten, sondern auch bei den dringend benötigten Interoperabilitäts-, Konformitäts- und Schnittstellentests."VVDN freut sich auf die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl globaler Hersteller von Telekommunikationsgeräten, Systemintegratoren, Telekommunikationsunternehmen und anderen Akteuren, um sie bei 5G-Tests zu unterstützen. Für weitere Informationen über 5G Testing Labs kontaktieren Sie bitte marketing@vvdntech.in.Informationen zu VVDN Technologies:VVDN ist ein führendes Unternehmen für die Produktentwicklung und Herstellung von Endprodukten in mehreren vertikalen Technologiemärkten (5G, Rechenzentren, Vision, Vernetzung und WLAN, IdD, Verteidigung, Cloud & Apps). Der indische Firmensitz von VVDN befindet sich in Gurgaon, Indien und der nordamerikanische Sitz in San Jose, Kalifornien, USA. VVDN ist weltweit für Kunden in verschiedenen Regionen tätig, einschließlich den USA, Kanada, Europa, Indien, Vietnam, Korea und Japan. VVDN verfügt über 10 hochmoderne Produktentwicklungszentren in Indien, die voll ausgestattet sind, um die komplette Hardware und Software zu entwickeln und zu testen, welche für die Entwicklung eines kompletten Produkts oder einer Lösung erforderlich sind. Die 5 Produktionsstätten von VVDN befinden sich in Manesar, Gurgaon, Indien. Dazu gehören die beste SMT-Fabrik, die Fabrik für Formen und Werkzeuge, die Fabrik für die Produktmontage, die Druckgussanlage und die Labore für Produktzertifizierungen. Die Entwicklungs- und Fertigungseinrichtungen von VVDN sind vollständig auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten für Unternehmen, Verbraucher, Industrie und Automobilindustrie ausgerichtet.Besuchen Sie www.vvdntech.com für weitere Informationen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1531036/VVDN_Technologies_Logo.jpgPressekontakt:Kunwar Sinha,Kunwar.sinha@vvdntech.com,9971887719Original-Content von: VVDN Technologies Inc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133746/5127080