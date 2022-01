Mainz (ots) -Auf dem 34. CDU-Parteitag wird am Samstag, 22. Januar 2022, der Nachfolger von CDU-Chef Armin Laschet gewählt. Als Sieger der Mitgliederbefragung ist Friedrich Merz seit Dezember der designierte neue CDU-Vorsitzende. Die Delegierten treffen sich digital, um neben dem neuen Vorsitzenden auch den gesamten CDU-Bundesvorstand neu zu wählen. Wie will Friedrich Merz die parteiinternen Turbulenzen befrieden? Kann er die Unionsfraktion auf die Oppositionsarbeit einstimmen und den angekündigten Aufbruch einleiten? "Was nun, Herr Merz?" fragen ZDF-Chefredakteur Peter Frey und die stellvertretende ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten am Samstag, 22. Januar 2022, um 19.20 Uhr im ZDF.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos der Sendung "Was nun, Herr Merz?" sind ab Samstag, 22. Januar 2022, 20.00 Uhr, erhältlich unter https://presseportal.zdf.de/presse/wasnunSendungsseite in der ZDFmediathek: http://wasnun.zdf.deZDFmediathek: http://heute.dePressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5127136