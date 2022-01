Wien (www.fondscheck.de) - Im zweiten Teil der Fondsspar-Serie hat die Redaktion die Gruppe der flexiblen Mischfonds unter die Lupe genommen, so die Experten von "FONDS professionell".Diese zehn Portfolios hätten in der vergangenen Dekade am besten abgeschnitten.Ausgewogene Mischfonds würden Anlegern einen großen Vorteil bieten: Je nach Marktlage könnten die Manager bei dieser Portfoliogruppe mal in vergleichsweise nervenschonende Anleihen und mal in etwas riskanter Aktien investieren. Investoren, die sich genau wegen dieser Flexibilitätsvorzüge Ende 2010 im Rahmen eines Sparplans für einen ausgewogenen Mischfonds entschieden und monatlich regelmäßig 100 Euro in ein mittelmäßig gutes Produkt investiert hätten, hätten mit dieser Strategie im Schnitt immerhin 3,80 Prozent pro Jahr dazu verdient. ...

